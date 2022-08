Adrián Ascues emocionado por vestir la camiseta de la selección peruana Sub 23: “Es el sueño de todo jugador”

Adrián Ascues reveló la clave de su buen momento en la Liga 1 y dio detalles sobre su llamado a la sub-23 de Perú

Adrián Ascues, volante de 19 años, es una de las gratas apariciones del fútbol peruano 2022. Su buen momento con Deportivo Municipal lo llevó a ser parte de la selección peruana Sub-23, con el que disputará un amistoso internacional frente a Chile, el miércoles 31 a las 17:30 horas de nuestro país.

El joven jugador, que es sobrino de Carlos Ascues, ya suma 7 tantos con camiseta ‘edil’ en la presente temporada. Su último gol lo celebró el pasado fin de semana en el duelo frente a Carlos A. Mannucci, por la jornada 9 del Torneo Clausura de Liga 1. Aprovechó un rebote en el área y abrió el marcador para su equipo (resultado final: 1-1).

A poco de tomar el vuelo que lo llevará a tierras sureñas, Adrián Ascues conversó con Infobae sobre su gran presente con Deportivo Municipal y de todo lo que significa vestir la camiseta ‘blanquirroja’. “Me siento con más confianza”, señaló el limeño.

¿Cómo tomas este presente deportivo, en el cual vienes destacando?

Lo tomo con mucha calma, tranquilidad y una manera de cada día seguir aprendiendo, de seguir aportando para poder seguir consolidándome en el equipo.

¿Qué sensaciones te dejó el empate ante Carlos A. Mannucci y qué cosas deben mejorar como equipo?

Fue un partido complicado, el cual fuimos a buscar los tres puntos. No pudimos conseguirlo, pero queda mirar hacia adelante e ir partido a partido.

¿Cómo vives este momento de haber sido seleccionado en la Sub-23 de Perú para el duelo del miércoles ante Chile?

El sueño de todo jugador es vestir la camiseta de su selección. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder estar en este primer microciclo, la cual viene siendo una experiencia muy bonita que la tomo con mucha calma, con muchas ganas de poder seguir creciendo y aprendiendo. Lo importante es ir paso a paso y seguir enfocado en mi equipo Municipal y ahora que me han podido llamar a la Sub-23.

¿La continuidad te ha dado más confianza en tu juego?

Sí, me siento con más confianza, en la cual, el profesor y los compañeros, también me la dan, me ayudan bastante. Creo que lo más importante es que con eso puedo ayudar al equipo.

¿Qué otras cosas mejoraste?

Sí, pienso que cada año he ido aprendido más, poco a poco voy madurando y mejoré mucho en el tema de la confianza para poder desarrollar mi juego.

El último triunfo de Deportivo Municipal fue el 30 de julio ante Universitario de Deportes, ¿qué pasó?

El tema de la efectividad nos está jugando en contra, creamos varias ocasiones de gol, pero no la terminamos de concretar.

Ahora enfrentan a Sporting Cristal, ¿qué les preocupa de ellos y de qué se deberían preocupar los ‘celestes’?

Va a ser un partido complicado, sabemos que Cristal es un equipo que siempre está arriba y tiene jugadores de mucha jerarquía. Va a ser un partido bastante difícil.

¿Juan Reynoso ha conversado con ustedes durante esta etapa en la Sub-23?

No, no he tenido la oportunidad de hablar con el profesor Juan, como te dije el sueño de todo jugador es vestir la camiseta de la selección. Yo ahorita estoy enfocado en el tema de la Sub-23.

¿Tu situación contractual con Deportivo Municipal cuándo finaliza?

Acabo contrato a final de temporada, yo ahora estoy enfocado en Municipal y poder seguir ayudando al equipo en los retos propuestos.

¿Ya analizaste a Chile Sub-23?

Tuve la oportunidad de ver la lista de convocados para el amistoso, pero imagino que cuando nos juntemos se verán videos del equipo.

¿En qué aspectos te enfocaste para consolidarte este año en la Liga 1?

Creo que con el entrenamiento de la mañana no basta, si es que aspiras a conseguir mejores cosas. En el entrenamiento de la mañana, siempre buscar entrenar a máxima intensidad, luego ir al gimnasio y hacer algo adicional en las tardes, que es muy importante.

¿Qué otros trabajos adicionales realizaste para hoy ser un jugador consolidado?

En las tardes voy al gimnasio, hacer entrenamiento superior, también ahí en las tardes poder trabajar velocidad y reacción. Eso más que todo.

¿Qué metas te has trazado a final de temporada?

Mi meta es consolidarme en Municipal, poder jugar más partidos, aportar al equipo con goles y asistencias. Claramente, el sueño de todo jugador es llegar a la selección, las cosas llegan sola, uno tiene que enfocarse en seguir trabajando. Decirle al hincha de Deportivo Municipal que nos siga apoyando, siempre es bonito verlos ahí en las buenas y malas. Nos ha tocado pasar momentos difíciles en los cuales no hemos podido sumar durante varios partidos, pero siempre estuvieron presentes. Solo queda decirles que sigan ahí, que nosotros vamos a seguir luchando hasta el final.

