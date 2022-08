Exjugador de Boca Juniors arremetió contra Carlos Zambrano por sus constantes faltas: “No sabe pegar”

Cristian Traverso arremetió contra el zaguero peruano por no saber hacer faltas. (Video: Solo Boca TV / TyC Sports)

Carlos Zambrano es uno de los jugadores peruanos que tiene el privilegio de militar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y el mundo como lo es Boca Juniors. Sin embargo, su estadía no está siendo muy grata y ha recibido muchas críticas por accionar, tanto dentro como fuera del campo. El último fue un codazo a uno de Atlético Tucumán que, para su bien, el VAR no vio, ya que hubiera sido expulsado. En ese sentido, recibió las críticas de Cristian Traverso, exfutbolista del ‘Xeneize’, por no saber hacer faltas.

Esto se llevó a cabo en TyC Sports, cuando el conductor Daniel Retamozo consideró que la maniobra del peruano contra Maestro Puch era expulsión, pero cuestionó lo que pensaba para realizarla. “Para mí hay falta arriba y abajo. Es un ‘penalazo’ arriba y es un ‘penalcito’ abajo. Y es roja. ¿Qué pasa por la cabeza de un central que hace una falta de ‘calentón’ donde se está jugando la continuidad del campeonato ante el puntero y que le dio vuelta?”, preguntó al panel.

En eso, el exjugador y ahora integrante del programa, indicó que no era una acción para hacer una falta, ya que el ‘Kaiser’ lo tenía todo controlado. “Fíjate que si lo acompaña, tiene prácticamente bloqueado el tiro al arco. La pelota sale lejos porque él estaba adelante. Pero cuando él le pone el codo la malogra porque está en el límite”, fueron sus primeras palabras.

Luego, hizo una reflexión y aconsejó que el seleccionado peruano se dedica a jugar y demostrar por qué lo contrataron. “Para él va a ser mejor demostrar la valentía en la forma en que llegó a Boca. Cómo jugó y por qué hizo las cosas que hizo para llegar al club. Creo que tiene que abstraerse de todo lo exterior. Es difícil, pero una de las cosas que tiene que aprender en Boca es a convivir con la crítica permanentemente”, expresó.

Ahí fue cuando Traverso dejó en claro que Zambrano no sabe entrar fuerte. “Si no se enfoca en lo suyo, va a querer hacer estas cosas (faltas) porque no sabe pegar. Se puede pegar de otra manera donde no te vean”, dijo.

“Con el VAR es más difícil. Creo que la mayoría se va a tener que dejar de hacer esas artimañas y jugar con lo que hay ahora”, agregó.

El defensa peruano pudo ver la roja a poco del final frente al líder del campeonato argentino. (Video: ESPN).

Cómo incomodar al rival sin hacerse notar

Cristian explicó cómo un zaguero puede hacer una falta sin que sea visible y citó el ejemplo de un exfutbolista de Boca. “El ‘Flaco’ Schiavi te arruinaba. Saber pegar es decir ‘me voy para el otro lado porque este me rompe’ y no es penal. No te ve nadie. Uno pega cuando va corriendo o cuando trabas con el brazo. Te concentras abajo, pero te voy arriba. O cuando vas a saltar a cabecear”, señaló.

Finalmente, el ahora comentarista admitió que el exjugador del Eintracht de Frankfurt tiene condiciones con el balón, pero que debe centrarse en mejorar porque puede ser reemplazado. “Es muy evidente que quiere hacer algo que no le sale porque es un chico que juega bien con la pelota. No es técnicamente malo. Ahora, no se tiene que comer esto de ser ‘guapo’ o pegar patadas porque lo van a echar y entra otro”, sostuvo.

Por el momento, Carlos Zambrano es titular en el conjunto ‘azul y oro’ para el técnico Hugo Ibarra. La salida de Carlos Izquierdoz le dio más oportunidades para alinear, aunque deberá controlar sus impulsos para no perjudicar a su equipo.

Duda ante Colón y River Plate

Cabe mencionar, que el defensor nacional presentó molestias físicas en las últimas horas, por lo que su presencia ante Colón de Santa Fe no está asegurada. Del mismo modo, si se recupera y juega, tendrá que cuidarse para no perderse el Superclásico ante el ‘Millonario’, ya que llegó al límite de amarillas.

Carlos Zambrano no viviría momentos de tranquilidad en Boca Juniors. (Getty Images)

