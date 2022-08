Lambayeque: joven cantante fue gravemente herida por delincuente que le robó su celular.

La inseguridad ciudadana continúa siendo un problema nacional que pone en riesgo la vida de las personas. Esta vez, una joven cantante resultó gravemente herida tras ser víctima de un robo a la salida de uno de sus shows en Ferreñafe, Lambayeque.

Vanessa Torres Barrios se encuentra internada en el área de emergencia del Hospital Regional de Lambayeque, debido a que el delincuente la empujó y se golpeó la cabeza contra una pared dejándola inconsciente para poder robarle su celular.

Según se informó en RPP Noticias, la joven requiere realizarse una tomografía pero debido a que el hospital no cuenta con el equipo médico, deberá realizarlo en un establecimiento particular.

El padre de la víctima, el señor Emilio Torres denunció que los efectivos policiales de la comisaría de Ferreñafe no rehusaron a atender la denuncia por el robo que sufrió su hija. Según detalló en RPP Noticias, debido a la situación de la joven cantante, fue su hermano quien acudió a la dependencia policial a registrar el hecho y la respuesta de la Policía habría sido que no puede interponer la denuncia porque no es el agraviado.

“Mi hija está mal en el hospital regional, sinceramente está mal. Ahorita la están tratando con sueros y unos medicamentos que le echan al suero para que pueda diluir ante la presencia de pus”, manifestó el padre de Vanesa Torres.

Cabe señalar que en un inicio la joven fue trasladada al Hospital Referencial de Ferreñafe, de donde fue referida al Hospital Docente Las Mercedes para finalmente ser atendida en el Hospital Regional de Lambayeque.

Adolescente falleció tras recibir un disparo en Piura

Una adolescente de 15 años falleció luego de estar internada unos días en el Hospital de Apoyo de Piura luego de ser intervenida quirúrgicamente para extraerle la bala que se alojó en su cabeza luego de recibir un disparo por parte de un delincuente de 17 años que intentó robarle sus pertenencias.

Este lamentable hecho ocurrió el pasado 23 de agosto cuando la víctima se dirigía a su colegio Santa Teresa de Jesús a plena luz del día.

La Policía de la región logró detener al delincuente, un joven de 17 años, apodado como ‘Rolo’, que habría aceptado ser el autor del asalto y contó con detalle cómo sucedieron los hechos que cobró la vida de la menor tras varios días de agonía.

Menor que habría disparó a escolar en la cabeza fue capturado en el 2021 con arma de fuego, pero lo dejaron libre. Foto: El tiempo/Composición Infobae (imagen referencial)

Robos por día

El exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos manifestó en entrevista con RPP Noticias, que aproximadamente siete mil equipos celulares son robados o se pierden por día, de acuerdo a información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

En esa línea, expresó que entre el 2015 y el 2021, 18 millones de celulares por reportados como perdidos o robados.

El funcionario manifestó que debe ser una prioridad del gobierno combatir el hurto de estos equipos y replantear las estrategia para evitar la venta de celulares robados. “Los continuos cambios en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional impiden implementar una adecuada estrategia”, apuntó.

Por su parte, Osiptel precisó que la cifra de celulares robados que son reportados asciende a cuatro mil por día.

Entre el 2015 y 2021, se han perdido o robado un total de 18 millones de celulares. (Andina)

