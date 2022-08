Consejo Nacional de Transporte Terrestre llama “atentado terrorista” incendio de buses en San Martín de Porres

Se reportó incendio en SMP. No descartan que sea provocado por mafias

El director nacional del Consejo de Transportes Terrestres (CNTT), Martín Ojeda, calificó el incendio de buses interprovinciales ocurrido en el distrito de San Martín de Porres con “un atentado terrorista” contra la empresa de transportes Flores.

En diálogo con ‘RPP Noticias’, Ojeda señaló que los causantes de este acto, que le pudo costar la vida a muchas personas, buscan “evitar que una empresa del gremio como la empresa Flores —que han invertido en un terminal para satisfacer las necesidades de la población— traten e impidan como sea que reaperture sus puertas”.

El titular del CNTT recordó que hace un mes el Poder Ejecutivo publicó el decreto supremo 010-2022-MTC “en donde las empresas que han construido e invertido en terminales, que estén habilitadas por el MTC, se les da un plazo provisorio de 4 años en caso estuvieran en procesos judiciales con la municipalidad, porque sabemos los intereses que se manejan en algunas municipalidades”.

Ojeda tiene la sospecha de que algunos malos funcionarios y gente del sector informal se oponen, por sus intereses propios, a la reapertura del terminal formal. Añadió que el representante de la empresa de transportes procedió a comunicar a la municipalidad de San Martín de Porres para reabrir el lugar. Un hecho que habría causado el accionar inmediato de los opositores.

Ante esta situación, el representante del CNTT hizo un crítica al alcalde del distrito de San Martín de Porres, Julio Chávez (Acción Popular), por no responder sobre los hechos ocurridos.

“Nosotros no estamos acusando al alcalde porque no somos la competencia que tendría que investigar este atentado terrorista. Lo que sí nos parece raro que cuando cerró el terminal Flores, lo cerró el alcalde, toda la ilegalidad renació como un ave fénix. Ahora que vuelve a abrir sus puertas por un tema de formalidad qué coincidencia que dos delincuentes perpetran un atentado terrorista hacia las inversiones de un agremiado de nuestra asociación. Cosa que no vamos a permitir”, mencionó.

En esa línea, Ojeda anunció que iniciarán las denuncias respectivas para que se encuentre a los responsables del hecho. “No vamos a permitir que algo tan delicado como transportar vidas humanas sea materia de sicarios y extorsionadores al punto de retiran competencia quemando buses”, indicó.

Atentado contra buses

La madrugada del último martes 30 de agosto, los bomberos reportaron un gran incendio en el terminal de buses Marco Polo, donde al menos, cuatro vehículos fueron incendiados en su totalidad y otros quedaron con graves daños materiales.

Zona afectada por las explosiones y el incendio en SMP. Foto: Captura RPP.

Según algunos testigos del lugar que dieron aviso a los hombres de rojo, vieron cómo desconocidos tiraban bombas molotov contra las unidades de transporte provincial para quemarlas por lo que las autoridades no descartan que este incendio fuera provocado por terceros.

Los bomberos tuvieron algunas dificultades para sofocar las llamas, debido a que los buses funcionan a gas natural vehicular (GNV), por lo que se temía que ocurra alguna deflagración. Dos horas después de luchar contra las flamas de fuego, lograron controlar las llamas de fuego. Como se recuerda, solo a la espalda de este terminal, se encuentra el centro de abastos Fiori y el Centro de Salud.

