Conoce cómo identificar si un pescado es fresco o no

Así identificarás si un pescado es fresco o no. (Depositphotos)

El consumo de pescado es una constante en los países con mayor acceso a este animal, que posee grandes nutrientes para la salud de los seres humanos. Por ejemplo, en Perú, su ingesta se da, sobre todo en la zona costera del país, debido a que el litoral peruano posee una gran riqueza pesquera.

El pescado no solo se vende dentro de los distritos que están ubicados a las orillas del mar, este alimento es transportado por cientos de kilómetros para poder abastecer a otras zonas del país. Mantener una estricta logística permitirá que el insumo llegue fresco a sus distintos puntos de venta, pero si no se mantiene un control sobre la calidad es probable que algunos pescados lleguen no muy frescos y terminen siendo consumidos por las personas.

Identificar cuál es el pescado fresco y cuál no, puede parecer imposible, pero no lo es. En la actualidad muchos pescadores, vendedores de pescados y cocineros han revelado cuáles son los trucos para identificar la mejor carne blanca para nuestras comidas. De todas las opciones hemos seleccionado cuatro esenciales que te permitirán saber si el pescado es ideal para ser consumido.

Así identificarás si un pescado es fresco o no. (iStock)

¿Cómo identificar si un pescado es fresco o no?

Existe más de una forma de poder saberlo, y a continuación te mostraremos las maneras más prácticas y recomendadas por diversos pescadores:

1. Ojos transparentes:

Tocar al animal para verificar si está fresco puede significar tedioso para las personas; sin embargo, uno de los trucos mejores guardados por los pescadores es el poder mirar cuál es el tono de los ojos del pescado sin tener contacto directo.

La córnea de los ojos del animal debe de ser transparente y, además, la pupila tiene que ser de color negro intenso, y el iris debe de verse con mucha claridad.

Cuando la parte transparente se ve borrosa o coge un color blanquecino, quiere decir que el animal ya no está en un estado apto para el consumo de las personas, pues no está fresco.

2. Músculo y escamas duras:

Para comprobarlo, las personas necesitarán presionar la piel del animal y esta debe de ser dura. En el caso de que sea blanda o se hunda y retorne a su sitio, estaríamos frente a un pescado que no es fresco. Sobre las escamas, todas tienen que estar adheridas al cuerpo y no descamarse de manera fácil.

3. Branquias o agallas rojas:

Esta zona es una de las más exactas para identificar si el pescado está fresco o no. Para ello será necesario pedir al vendedor que levante las branquias del animal para observar el color de la carne. Si la piel es de color rojo vivo, entonces se trata de pescado fresco, pero si la piel es de color rosado, morado o verdoso, entonces el animal ya no es apto para el consumo de las personas.

En Argentina hay poco consumo de pescado por habitante y por día

4. Olor a mar:

Aunque puede parecer que el olor a pescado es uno solo, hay una gran diferencia entre el olor a mar y el olor a carne de pescado en estado de putrefacción. Si la carne no está fresca, comenzará a emanar un olor realmente desagradable, distinto al olor de mar. El olor es mucho más fuerte y agudo.

¿Cuánto tiempo puede durar el pescado en el refrigerador?

El pescado crudo debe de guardarse en la zona de la nevera, es decir, en el lugar donde se forma hielo y puede durar como máximo hasta dos días. Esta cantidad de días también aplica para los mariscos.

SEGUIR LEYENDO