Usuario muestra un truco para abrir una lata de atún y se vuelve tendencia en TikTok

Usuario muestra un truco para abrir la lata de atún en TikTok y se vuelve tendencia.

El uso de conservas forma parte de la vida cotidiana de muchas personas. De hecho, el atún es uno de los productos más usados, debido a su fácil preparación y la practicidad de manejar esta carne blanca. Sin embargo, abrirlo puede resultar todo un reto para las personas.

Más de uno ha sufrido abriendo la lata del atún, ya que se tiene que ejercer una fuerte presión desde el jalador, haciendo que la piel del dedo termine marcada. Asimismo, las posibilidades de entrar en contacto directo con el aceite o agua de la conserva incrementan, lo cual termina siendo desagradable para algunos. No obstante, existe un truco para evitar todas estas molestias.

Viral de usuario abriendo la lata con la cuchara

El usuario @matandoelhambreoficial es el protagonista de este corto video que hasta el momento ya ha acumulado más de 1.4 millones de reproducciones.

El clip publicado fue acompañado de la siguiente descripción: “¿Cansada de que se te partan las uñas abriendo enlatado? Tip fácil”, en referencia al truco que muestra.

Dentro de la escena se ve una lata pequeña de atún y una cuchara. El creador de contenido coge la cuchara y con la parte que se utiliza para comer, levanta por completo la lengüeta del atún, dejándola parada (90 grados).

Luego, introduce el largo de la cuchara en el asa levantada del atún, dejando que la parte honda del cubierto repose boca abajo sobre la lata, mientras que el mango está al aire. Inmediatamente, comienza a ejercer presión hacia arriba, haciendo que la lengüeta suba y termina abriendo la conserva de forma fácil.

Todo esto lo hizo en menos de 15 segundos, pero recuerda que será necesario contar con una cuchara de mango resistente para evitar que termine doblada por la fuerza que ejercerás. Este truco es esencial para todas las personas que no quieran ensuciar sus manos o que quieran evitar dañar su piel al realizar al abrirlas comúnmente. Además, puede ser útil para reemplazar el abrelatas.

DATO: Recuerda que una vez abierta la conserva, solo podrá ser introducida a la refrigeradora en otro recipiente que no sea de metal.

Conoce cuál es el truco práctico para abrir la lata de atún que se volvió viral en TikTok. (TikTok @matandoelhambreoficial)

¿Por qué no debes guardar conservas abiertas dentro de la refrigeradora?

Si puedes guardarlas siempre que no sea en el envase de metal, ya que el contenido puede resultar afectado debido a las manchas que podrían crearse dentro de la lata. Por lo tanto, lo recomendable es vaciar el contenido sobrante en un recipiente de vidrio con tapa y refrigerarlo. En el caso de la leche, esta puede ser puesta en un recipiente de plástico.

¿Cómo guardar latas de conserva?

Todas las latas deben de guardarse a una temperatura media y baja. Esta información suele estar en todos los envases de este tipo. Sin embargo, si no tienes tiempo para guardar la comida restante, puedes almacenarla en la refrigeradora, pero únicamente en la parte de la puerta, ya que ahí la temperatura es media y no olvides que el tiempo que permanezca ahí debe ser breve, es decir, no debe exceder de las dos horas.

¿Cuánto tiempo dura el alimento enlatado una vez abierto?

El plazo máximo de vida de un alimento enlatado, sobre todo de conservas, es de 2 días. Luego de ese tiempo, sus nutrientes irán perdiendo valor.

