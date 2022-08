Hildebrandt ante cambios en la PNP: “No sabe en lo que se está metiendo Castillo, no tiene la menor idea”

César Hildebrandt escribió sobre el gobierno de Pedro Castillo en su nueva columna. Fotos: El Comercio/Flickr Presidencia

César Hildebrandt, director del semanario “En sus Trece” no dudó en hablar sobre los actuales cambios que se han generado en la Policía Nacional del Perú, sobre todo por la sorpresiva acción realizada por Pedro Castillo y el ministro Willy Huerta.

Ante esto, Hildebrandt fue muy enfático al asegurar que si todos estos cambios tienen como propósito sacar a Harvey Colchado, la vacancia contra Castillo Terrones será inminente.

“Los cambios de mandos de la Policía Nacional del Perú, ordenados por Castillo, tienen el solo propósito de socavar a Harvey Colchado . Quieren sacarlo, pero si eso se produce, evidentemente, el argumento de la vacancia será más persuasivo, elocuente y estridente que nunca. No tengo dudas. No sabe en lo que se está metiendo el señor Castillo, no tiene la menor idea”, dijo en el podcast de Hildebrandt en sus trece.

“Sus asesores asnos, sus instigadores mulas, creen que esta cuerda se puede tensar y no creen en las leyes de la física ni en las leyes de la política, pero si ese señor (Pedro Castillo) se tumba a través del nuevo inspector general de la policía a Harvey Colchado, evidentemente, el argumento de la vacancia ya no tendrá alguna connotación golpista y será una labor de higiene sacar a Castillo porque estaría incursionando en un territorio abiertamente ilegal”, agregó.

Como se recuerda, el pasado 27 de agosto se realizaron algunos cambios en la PNP, removiendo de sus cargos y pasando al retiro a los altos mandos, como es el caso de Luis Alberto Vera Llerena que se dio por concluida su designación como comandante general de la PNP. En su lugar entró en su lugar el teniente general de la PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado.

Los otros dos cambios fueron los nombramientos de Segundo Leoncio Mejía Montenegro y Vicente Marcelo Álvarez Moreno como inspector General y nuevo jefe del Estado Mayor General, respectivamente.

Luis Vera Llerena se pronuncia

En una conversación con RPP Noticias, el saliente comandante general de la PNP, expresó que Pedro Castillo está debilitando a la Policía Nacional debido a los constantes cambios que se hacen en el puesto de comandante general. Sus críticas también alcanzaron al actual ministro Willy Huerta.

“(¿Pedro Castillo está manoseando a la Policía?) Está debilitando, este es el cuarto comandante general. El anterior comandante general Vicente Tiburcio tuvo casi igual tiempo que yo y en estos tiempos no se avanza y la institución se debilita. Necesitamos que nuestra institución sea fortalecida en la lucha contra el crimen organizado”, declaró para RPP.

“Él (Willy Huerta) también ha sido un comandante de la Policía y cuando hemos conversado me ha dicho que sí respeta la institución, pero ahora, con esta decisión, no es lo que dice. Ha mellado y ha debilitado en esta institución, en vez de fortalecer y decir que no se pueden hacer cambios tan repentinos porque debe dejarle al comando un tiempo para que continúe los planes”, puntualizó.

Vera Llerena calificó las nuevas designaciones como una “ofensa y un atropello”, ya que explicó que en este tiempo sus objetivos estaban claros y enfocados a la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

“(¿Le parece usual que el alto mando cambie cada tres meses?) No es normal. Es una ofensa y un atropello porque se retrasa la institución que tiene planes. Yo en estos tres meses he avanzado planes para fortalecer mi institución y se frustra, entonces, la institución no crece y está cada día más debilitada”, dijo.

