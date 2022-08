Alejandro Ramos habló de sus objetivos con Melgar e indicó su modelo a seguir en la selección peruana

El carrilero se refirió a su modelo a seguir en la 'bicolor', así como de otros temas relacionados y la campaña con el 'Dominó'. (Video: Depor)

Melgar de Arequipa es uno de los mejores equipos del Perú en la actualidad. De hecho, es el vigente ganador del Torneo Apertura y se mantiene compitiendo a nivel internacional en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente del Valle en las semifinales. En ese sentido, uno de los jugadores más destacados ha sido Alejandro Ramos, quien en una entrevista reciente habló de sus objetivos con el cuadro ‘Dominó’ y de la posibilidad de llegar a la selección nacional.

Antes de ello, el lateral derecho manifestó que uno su modelo a seguir en la ‘bicolor’ es Luis Advíncula, destacando su potencia y el ida y vuelta en el recorrido. Por ende, trabaja para llegar a compartir vestuario en algún momento con él. “Sería un sueño llegar a la selección y motivante compartir con jugadores mundialistas y finalistas de Copa América. Ahora estoy enfocado en seguir haciendo bien las cosas con Melgar para que llegue esa oportunidad”, señaló en conversación con el diario Depor.

De la misma manera, espera en que el conjunto ‘rojinegro’ se mantenga por la senda positiva que viene atravesando y dio a conocer sus aspiraciones con el equipo para esta campaña. “Como venimos haciendo las cosas y lo mantenemos, podemos lograr cosas importantes. Lograr el título nacional, jugar la Copa Libertadores, Dios quiera ganar la Copa Sudamericana, pero vamos paso a paso”, comentó.

Evidentemente, el gran trabajo de los arequipeños es por el buen funcionamiento que ha tenido, primero de la mano de Néstor Lorenzo, a quien calificó como “viejo zorro” por sus enseñanzas, pero además con Pablo Lavallén, que tiene casi la misma filosofía que el actual DT de la selección de Colombia.

Néstor Lorenzo ha sido uno de los principales responsables del éxito internacional del Melgar. (Internet)

Esto ha permitido que el plantel rinda como lo ha hecho hasta el momento. “Sería inolvidable ganar la Sudamericana. Estamos pasando un buen momento futbolístico. En lo individual, el ‘Chaca’ (Alexis) Arias. También se ha ganado un jugador más con Kenji Cabrera. Aportan bastante al equipo”, contó.

Semifinales ante Independiente del Valle

El alto nivel mostrado por Melgar en la Copa Sudamericana le ha llevado a enfrentar a elencos de jerarquía como Racing Club, Deportivo Cali, Inter de Porto Alegre, habiendo eliminado a todos ellos. De ahí que la serie ante el ‘Patrimonial’ la considere beneficiosa por el hecho de jugar primero en condición de visitante. “Será una ventaja grande jugar de visita, después podremos cerrarlo en casa. Tenemos que salir a jugarles de igual a igual, como lo hemos venido haciendo con Racing, en Porto Alegre y ahora toca en Ecuador”, declaró.

Independiente del Valle es el rival de Melgar en semifinales de la Copa Sudamericana. REUTERS

Objetivos individuales

Para finalizar, Alejandro Ramos confesó que una de sus metas para el corto plazo es ser convocado a la ‘blanquirroja’ para el amistoso ante México en setiembre. “Es uno de mis objetivos a seguir. Dios quiera pueda estar en esa convocatoria y si se me da el paso en la selección”, reveló.

En esa línea, sabe que los jugadores de Melgar están en la mira de Juan Reynoso, técnico del combinado patrio, de quien supo que felicitó al grupo cuando jugaron ante Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final. En aquella fase, Carlos Cáceda fue la gran figura y un muro infranqueable para que el equipo se mantuviera en carrera internacional.

Ahora, toda estos logros que ha venido consiguiendo, tanto a nivel grupal como individual tendrá, seguramente, sus frutos a final de hecho. Ofertas no les faltarán a los futbolistas de la escuadra arequipeña y el carrilero de 23 años no es ajeno a ello. “Por la temporada que estoy haciendo, Dios quiera que el otro año emigre al extranjero. Me gustaría jugar en México o en Estados Unidos, pero como será la primera salida al exterior, con cualquier liga estaría contento”, concluyó.

El lateral de Melgar confesó sus metas en el corto plazo. (Video: Depor)

