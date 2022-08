Percy Olivares afirmó que Hernán Novick debería ser titular en Universitario: “Le da jerarquía y orden”

Percy Olivares sostuvo que Hernán Novick debe ser titular en la 'U'.

Hernán Novick volvió a sumar minutos en la victoria de Universitario de Deportes sobre Ayacucho FC por el Torneo Clausura de Liga 1 2022. Su ingreso fue importante para que los ‘cremas’ le volteen el partido a los ‘zorros’, por ese motivo Percy Olivares considera que el uruguayo debe ser titular en el equipo ‘merengue’.

El debate se inició en Equipo F por la inclusión del ‘10′ dentro del once inicialista de la ‘U’. Peter Arévalo manifestó que su ausencia se debe a que Carlos Compagnucci busca ser un conjunto sólido. “Novick tiene la pelota, es un jugador técnico, pero no marca. No está en la dinámica que le puede dar Guivin, Murrugarra y Quispe”, afirmó.

Percy Olivares se sumó a la conversación y advirtió que más allá de su gusto por el estilo de Hernán Novick, Universitario lo necesita. “Muchas veces un equipo se hace sólido cuando se hace fuerte ofensivamente. Él te da eso, dime tú, uno de los chicos que está jugando en el medio que te dé jerarquía, solvencia, categoría, pausa y orden”.

“Que pueda complementar la dinámica que ya tiene Universitario. No siempre se es sólido colocando a los mejores defensas atrás a diferencia de que cuando se estructura bien arriba”, complementó el exfutbolista. Asimismo, Erick Osores le consultó si pondría a Novick como titular y el ‘Zancudo’ respondió de forma afirmativa.

Hernán Novick ingresó a los 64 minutos en reemplazo de Jordan Guivin. El uruguayo disparó en varias situaciones a portería y le dio más juego colectivo a Universitario. Es más el exjugador de Peñarol participó en el segundo gol que le dio la victoria sobre Ayacucho FC. Hizo una pared con Nelson Cabanillas y la acción terminó en los pies de Piero Quispe, el cual centró para el golazo de ‘palomita’ de Alexander Succar.

Universitario enfrentó a Ayacucho FC por la fecha 9 del Torneo Clausura dela Liga 1

Último partido como titular de Novick

Hernán Novick no ha tenido mucha regularidad en este 2022 producto de su lesión. Le ha costado volver a estar físicamente al 100% y esa ha sido la justificación de Carlos Compagnucci para que no sea titular y en ocasiones ni aparezca en la lista de convocados. Actualmente ha disputado 13 compromisos, en los cuales marcó solo un gol.

Precisamente, el último partido como titular en esta temporada fue contra el siguiente rival de Universitario. El futbolista de 33 años alineó desde el pitazo inicial contra Alianza Lima el pasado 17 de abril en el cotejo válido por la jornada 10 de la primera fase de la Liga 1. Aquella vez completó 78 minutos y fue reemplazado por Alexander Succar.

Hernán Novick marcando a Edgar Benítez en Universitario vs Alianza Lima.

Universitario en el Clausura

Tras la victoria sobre Ayacucho FC, los ‘merengues’ se ubican en la octava casilla del Torneo Clausura con 14 puntos a seis del líder, Atlético Grau. Lo negativo es que tiene dos partidos más que otros clubes que se encuentran en la pelea de este certamen. Asimismo, en el Acumulado está fuera de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes chocará con Alianza Lima en la próxima fecha del Torneo Clausura. El clásico del fútbol está programado para el domingo 4 de setiembre a las 15:30 (hora local) en el estadio Alejandro Villanueva. Será un revancha para la ‘U’, pues en el Apertura cayó goleado 4-1 en el Monumental.

¿Cómo llegan los ‘blanquiazules’? Los dirigidos por Carlos Bustos estuvieron a poco de sumar una victoria en Cajamarca. UTC le empató el compromiso (1-1) en el tiempo suplementario. Aldair Fuentes provocó un penal y Donald Millán lo igualó en el estadio Héroes de San Ramón.

SEGUIR LEYENDO