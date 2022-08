Marita Barreto señala que Yenifer Paredes podría acogerse a la colaboración eficaz para variar su prisión preventiva

La fiscal Marita Barreto.

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, señaló que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, podría acogerse a la colaboración eficaz como una forma de revertir los 30 meses de prisión preventiva que el juez Johnny Gómez dictó en su contra.

“Es una medida cautelar de manera provisional que puede variar en cualquier momento. Si alguno de ellos se sometiera a la colaboración eficaz y brindará información relevante, el Código Procesal Penal permite la colaboración con el Ministerio Público a efectos de poderle modificar la medida”, indicó en entrevista con el programa “Punto Final”.

En esa línea, Barreto saludó que el Poder Judicial haya acogido en parte el pedido de la fiscalía que solicitaba 36 meses para Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina. “Ha respondido a la necesidad del Ministerio Público, pero no en el plazo que se había solicitado. El caso es complejo en sí, hay otros investigados que seguramente en el curso de la investigación van a ser incorporados porque se tiene que concretizar la tesis del Ministerio Público”, añadió.

Razones

Como se sabe, el magistrado Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidió que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, permanezca encarcelada de forma preventiva por 30 meses mientras duren las investigaciones. La misma sentencia recibió el alcalde de Anguía, José Medina.

Yenifer Paredes cumpliría prisión hasta inicios del 2025.

Para el magistrado, en el caso de Paredes hay nivel de sospecha grave respecto a los delitos que se le imputa, la posible pena supera los cuatro años de cárcel y hay peligro procesal (riesgo de fuga u obstaculización de la justicia). Gómez indicó que considera que “no se puede dictar otra medida menos gravosa” para la hermana de la primera dama, Lilia Paredes.

El juez designado ha declarado fundado el peligro de fuga por parte de Yenifer Paredes. Cabe recordar que la hija no biológica de Pedro Castillo fue buscada por la Diviac y la Fiscalía en la residencia de Palacio de Gobierno, pero no llegó a ser encontrada. La misma suerte tuvieron las autoridades cuando la trataron de ubicar en su domicilio registrado en Cajamarca. No fue sino hasta un día después que se entregó a las autoridades.

Tanto en el caso de Paredes como el alcalde de Anguía, José Medina, el juez determinó que ninguno cuenta con arraigo de calidad con relación al tema domiciliario, familiar y laboral. En varias oportunidades los defensores de Paredes han señalado que su domicilio está registrado en Cajamarca; sin embargo, se sabe que desde el inicio del gobierno de turno, ella ha visitado en constantes ocasiones Palacio de Gobierno.

Obstrucción de la justicia

Durante la audiencia, el magistrado resaltó los intentos por evitar la divulgación de las conversaciones entre Yenifer Paredes, el empresario Hugo Espino y vecino del distrito de La Sucha en Cajamarca. Estos lograron ser difundidos por los medios de comunicación y fueron las causales por la cual las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Asimismo, se mencionó las comunicaciones entre Paredes y el prófugo Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones.

La cuñada de Pedro Castillo habría ofrecido obras de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.|Video: Cuarto Poder

La confirmación de fallas en tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno ha sido entendido por el juez como “un dato objetivo que refuerza el peligrosismo procesal” en el caso de Paredes. Cabe recordar que estos instrumentos habrían grabado los instantes en que la Diviac y la Fiscalía llegaron a las instalaciones de Palacio de Gobierno para detener a la investigada.

Además, desde el Ejecutivo se dijo en repetidas ocasiones que no brindarían los registros de las cámaras de seguridad dado que se pondría en peligro secretos de Estado. Según informes periodísticos, Yenifer Paredes se habría encontrado dentro de Palacio de Gobierno durante el desarrollo de la diligencia.

Los vínculos de Yenifer Paredes con una figura tan importante como el presidente de la República, quien además es señalado como la cabeza de la organización criminal que integra, generarían un riesgo de fuga y obstrucción de la justicia desde el punto de vista del Ministerio Público. Además se señala vínculo con otras figuras con poder político como Geiner Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones.

Desde la Fiscalía se ha señalado que Yenifer Paredes habría adoptado la función ‘lobbista’ en la organización criminal que habría utilizado empresas fachadas para la distribución de obras públicas en diversas regiones del país.

SEGUIR LEYENDO