Santa Rosa de Lima, la mujer que con la oración se enfrentó a corsarios para defender la capital peruana

Santa Rosa de Lima, la mujer que enfrentó con la oración a los corsarios.

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, nació el 20 de abril de 1586 y desde muy temprana edad, fue reconocida por su amor al prójimo y por el amor incondicional a Dios. “Rosita”, como también es llamada, se convirtió en la primera mujer de América en ser canonizada por la iglesia católica.

A lo largo de los años y según los historiadores, Santa Rosa de Lima fue proclamada excelsa patrona de Lima, del Perú en 1669, del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670. Además, es patrona de institutos educativos, policiales y armados de Venezuela, Policía Nacional de la República del Perú, Policía Nacional del Paraguay y las Fuerzas Armadas argentinas. En relación con la enfermedad que padeció y que le produjo la muerte, es santa patrona de los tuberculosos.

Sin embargo, Isabel no solo era una mujer entregada a Dios, ella poseía un gran carácter para congregar a mujeres y enseñarles diversas actividades , ya que desde niña sabía cómo sembrar, coser y valerse por sí misma. Motivo por el cual decidió compartir sus conocimientos en el convento donde pasó sus últimos años, siendo la oración su gran escudo.

Santa Rosa de Lima fue celebrada como la primera flor de santidad de América. (Andina)

Santa Rosa, la mujer que con la oración hizo retroceder a corsarios

La Enciclopedia Católica cuenta que en el año 1615 en el puerto del Callao eran continuos los robos por parte de corsarios que llegaban desde otros países para saquear a los grandes buques que transportaban mercadería.

Sin embargo, se conoció que un grupo de neerlandeses tenían como propósito llegar a la capital peruana para saquear mercados, viviendas y tiendas. Al conocer esta noticia, Rosa reunió a las mujeres en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar por la salvación de Lima. Largas horas se pasaron encerradas haciendo vigilia para contrarrestar el propósito de estos ladrones que llegaron al primer puerto.

Sin embargo, algo pasó aquel día y es que luego de varias horas de rezo, misteriosamente, el capitán de esta flota murió dentro de su barco y, debido a esto, las naves se retiraron del Callao y no lograron cometer su objetivo. Ante este “milagro” en Lima, todos atribuyeron que fue Rosa quien tuvo mucho que ver con la defensa de nuestra capital, es por eso que en algunas imágenes se puede ver a la beata portando un ancla en señal de lo ocurrido.

Santa Rosa de Lima consagró su vida por los demás

De acuerdo a Fray Leonardo Hansen, quien escribió la primera biografía de la primera santa del continente americano, Rosa de Santa María manifestó incluso su deseo de martirio con las siguientes aguerridas palabras:

“Pues he de luchar y morir por el divino Sacramento. Así más brevemente subiré sobre el altar y allí expondré mi cuerpo como un escudo, para que reciba los golpes y las heridas que tiraren los herejes al cuerpo de mi Señor Jesucristo, sin apartarme un punto, hasta que pasado por muchas partes el cuerpo con las picas y alabardas de los impíos enemigos de la fe, caiga muerta en el altar”.

“Yo rogaré a los herejes que no me quiten la vida de un golpe, sino que poco a poco me vayan desmembrando y me vayan haciendo menudos pedazos y dividiendo cada miembro en pequeñas partículas, con el fin de que todo el tiempo que en esto se ocuparen se detengan en ejecutar las injurias, que temo ¡ay de mí! Han de hacer después a mi dulce esposo”, fueron algunas de sus plegarias durante estas largas horas de rezo.

Santa Rosa de Lima rezando. (Arca arte colonial)

Juan Pablo II y su gran admiración por Santa Rosa de Lima

El ex sumo pontífice de la iglesia católica, Juan Pablo II, al visitar la capital de Perú, visitó el templo dedicado a Santa Rosa de Lima. Durante su periplo en Perú, el ex Papa expresó lo siguiente:

“Joven mestiza, enamorada de Cristo y de su cruz, Rosa representa una primicia de santidad florecida en América, precisamente en el alba del anuncio del Evangelio. El santuario dedicado a ella, meta de constantes peregrinaciones, lo forman la iglesia, el jardín y la casa en la cual vivió y murió el 24 de agosto de 1617, cuando tenía poco más de 30 años”.

Juan Pablo II visitó Perú

Muy jovencita, aún Rosa vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. En el jardín de su casa ella misma construyó una ermita, donde se dedicó a la oración y a la penitencia, realizando notables progresos en el camino de la virtud y de la contemplación de los misterios divinos. La ermita se transformó en un grandioso templo, recientemente inaugurado.

Primera santa de América, Rosa de Lima, con su vida sencilla y austera, su carácter dulce, su ardiente palabra y su apostolado entre los pobres, los indios y los enfermos, fue también una intrépida evangelizadora, testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio del Evangelio.

Novena a Santa Rosa de Lima: ¿Cuándo comenzó y cómo hacerlo? (Captura)

Canonización de Santa Rosa de Lima

El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Fue la primera Santa de América luego de producirse la primera Evangelización del continente americano. Es importante conocer que sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima (Santo Domingo). Todos los 30 de agosto, miles de personas se reúnen en este espacio para dejar sus cartas en el pozo de los deseos y conocer más sobre su santuario.

