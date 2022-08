Ministro del Interior acudirá a la Comisión de Defensa del Congreso para responder por cambios en altos mandos de la PNP

Ministro del Interior acudirá a Comisión de Defensa del Congreso para responder por cambios en altos mandos de la PNP. Foto: Andina.

El ministro del Interior, Willy Huerta, confirmó su asistencia a la citación realizada por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. A través de un oficio, el titular respondió al presidente de esta Comisión, José Daniel Williams Zapata, quien lo invitó para que responda sobre los últimos cambios de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la misiva también anunció que irá acompañado del general PNP Máximo Ramirez de la Cruz y la Dra. Aissa Tejada Fernández, quienes se desempeñan como asesores del ministro, como también estará con el Dr. Fernando Caballero Llano, coordinador parlamentario del Ministerio del Interior. La cita será este lunes 29 de agosto a las 9:00 a. m. en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Como se recuerda, el gobierno decidió nombrar a nuevos integrantes de la PNP el último sábado 27 de agosto. En este sentido, la presidenta del Parlamento, Lady Camones, anunciaba que existía una coordinación con el titular de esta Comisión para que se lleve a cabo dicha citación.

Asimismo, indicó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, cae en un “abuso de poder” al realizar estos cambios. “El presidente incurre en un nuevo acto de abuso de poder en nuestra Policía , sin aún entender que las instituciones están al servicio del país y no para la defensa de propósitos personales”, publicó a través de su Twitter.

Nuevos nombramientos

Esta citación se da a raíz de los nombramientos de Raúl Alfaro Alvarado como el nuevo teniente general de la PNP, como también a Segundo Leoncio Mejía Montenegro como inspector general y, por último, a Vicente Álvarez Moreno como el jefe del Estado Mayor General de la PNP. Esto se conoció a través de una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Destitución de coronel Harvey

Mediante su abogado, el mandatario Castillo solicitó que se imponga un proceso sancionador contra el coronel PNP Harvey Colchado y luego se pase a su destitución por haber cometido una falta grave refiriéndose al allanamiento que se realizó en Palacio de Gobierno.

El 9 de agosto la Fiscalía de la Nación y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta Palacio a buscar a Yenifer Paredes tras una orden de detención preliminar por 10 días dada por el Poder Judicial. Sin embargo, no se llegó a encontrar a la hermana de la primera dama, aunque el Ministerio Público realizó un seguimiento días previos de esta diligencia.

En este sentido, Eduardo Pachas, abogado del jefe de Estado y su esposa, informó que el comandante Colchado habría amenazado a los encargados de las cámaras de seguridad.

“El mandato judicial no decía nada del señor Harvey Colchado ni que él iba a dirigir el operativo, eso lo iba a hacer otra persona; las personas que ingresaban a Palacio tenían que estar identificadas, el señor no pertenece a la policía del Ministerio Público ni del Poder Judicial, él había entrado sin uniforme y había amenazado a los señores encargados de las cámaras de seguridad en atención de que si no entregaban las imágenes se les iba a procesar por obstrucción a la justicia”, declaró.

