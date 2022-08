Hernán Barcos anotó gol de penal para Alianza Lima ante UTC en Torneo Clausura por Liga 1 2022

El delantero argentino convirtió desde la pena máxima en Cajamarca. (GOLPERU)

Alianza Lima se medía en condición de visitante ante UTC en un duelo válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Desde el principio, el cuadro ‘blanquiazul’ trató de tomar el protagonismo con el balón, aunque no estuvo preciso en los pases. Fue ahí cuando los dueños de casa se acomodaron de a pocos en el encuentro y adelantaron sus líneas para generar peligro en campo contrario. Las bandas eran su principal fortaleza. Sin embargo, esta tendencia cambió y los ‘aliancistas’ pudieron adelantarse en el marcador a través de Hernán Barcos, quien anotó de penal luego de una acción que el árbitro cobró mano en área cajamarquina.

Esta acción se llevó a cabo a los 52 minutos de la contienda. Los dirigidos por Carlos Bustos se mostraron decididos para ir en busca del triunfo a pesar de la complejidad del terreno de juego (sintético) y lo que implica rendir en la altura de Cajamarca (2.750 metros sobre el nivel del mar). Desde la banda izquierda elaboraron una buena jugada colectiva hasta que Jairo Concha realizó un perfecto cambio de orientación donde estaba Cristian Benavente. El ‘Chaval’ encaró a su marcador y salió por dentro, por lo que, viendo el espacio, sacó un potente remate con su pierna izquierda, pero que chocó en el brazo de Carlos Diez.

El árbitro Bruno Pérez, que estaba cerca de la jugada, no dudó y cobró la pena máxima. Inclusive le sacó la tarjeta amarilla al infractor por obstaculizar la trayectoria de la pelota de forma ilícita. El ‘Pirata’ Barcos fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y no falló, pues envió su remate al lado izquierdo del arquero Salomón Libman y marcó su gol.

Con este resultado parcial, los hombres de Marcelo Grioni deberán ir en busca del empate y, por consiguiente, la victoria. De hecho, el encuentro es en su casa, por lo que hay una cierta presión para que eso suceda. A esto se le suma que se ubica en los últimos lugares del Torneo Clausura producto de que acumula cuatro derrotas y un triunfo en sus últimos cinco encuentros. Por su lado, Alianza Lima se colocaría en el segundo lugar de esta competición, aunque con un partido menos (pendiente con Melgar).

Goleador ‘blanquiazul’

De esta manera, el delantero argentino llegó a su décima diana en el campeonato e iguala la cifra que hizo el año pasado, durante su primera temporada con los ‘íntimos’. Por ende, su trascendencia es cada vez más notable y fundamental para los intereses de los ‘victorianos’, que se mantienen en la lucha por conseguir el bicampeonato nacional a fin del 2022.

Pendiente de renovación

Esta relevancia indicaría que sería uno de los primeros jugadores en tentar una renovación. No obstante, por ahora no habría comunicación de parte de la dirigencia, tal y como lo confirmó el propio futbolista. “Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me han dicho nada. Yo he hablado para ver la renovación, pero no he tenido respuestas y veremos que pasa. No depende de mí, sino del club”, aseguró en entrevista para ESPN.

Barcos confirmó que quedarse en el Perú y en Alianza Lima está en sus planes. Aunque aguardará el momento adecuado para conocer la postura de los altos mandos del club. “Siempre está la idea e intención mía. Consulté la idea de Alianza y me dijeron que hay que esperar. Después veremos el momento, cada uno de nosotros tomamos decisiones. Alianza es muy importante en mi carrera y vida, me han recibido de la mejor forma desde el primer día. Siempre mostré el cariño que tengo, en cada partido y entrenamiento”, sostuvo.

