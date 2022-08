Wilmer Aguirre se expresó sobre su retiro en el fútbol y reveló el jugador con el que mejor se entendió

El delantero de Alianza Lima habló de la posibilidad de colgar los chimpunes y resaltó a unos jugadores. (TV Perú Deportes)

Wilmer Aguirre es uno de los jugadores más emblemáticos de Alianza Lima. A lo largo de su carrera ha tenido diversos altibajos, pero siempre se ha entregado por completo a la camiseta ‘blanquiazul’. De hecho, a sus 39 años continúa jugando y sin perder una de sus principales virtudes, su velocidad. En ese sentido, el ‘Zorrito’ declaró en una entrevista recientemente sobre si el retiro está cerca.

“La palabra que siempre me persigue es la perseverancia. Fui muy perseverante, callado y tranquilo, sin decir nada hoy en día sigo en Alianza Lima a mis 39 años”, fueron las primeras palabras del jugador para TV Perú Deportes.

Del mismo modo, confesó que en un principio tuvo la idea de retirarse siendo campeón nacional, tal y como sucedió el año pasado. No obstante, las ganas y el estar bien físicamente le han replanteado este panorama y desconoce la fecha en que llegará su despedida del fútbol.

“Desde el 2014 que salgo del club siempre me enfoqué para regresar algún día y retirarme acá. Se me dio (volver) el año pasado y obviamente desde ahí cómo uno juega, cómo la gente te elogia, reconoce tu esfuerzo, te hace pensar totalmente diferente. Tenía pensado retirarme campeón, pero mi cuerpo me pedía seguir jugando. Hoy en día no sé cuándo llegue ese momento del retiro”, expresó.

Para ello, Wilmer Aguirre contó los dos motivos por los cuales se pensará seriamente en colgar los chimpunes. “Por ahora no lo pienso. Me siento con muchas ganas de seguir jugando. Como siempre dije, el día que me retire es porque mi corazón dejará de latir o porque pierda mi velocidad que es mi lado fuerte en el fútbol”, manifestó. “Siempre salgo a la cancha a jugar con el corazón porque siempre voy a querer que mi Alianza gane”, agregó.

Wilmer Aguirre con el trofeo de campeón con Alianza Lima el 2021. (Alianza Lima)

Y es que desde que debutó en la profesional el 2001, se mostró como una de las joyas que Alianza Lima sacaba de su cantera. Su regate y el 1 vs 1 que ganaba en velocidad ayudaron a que el equipo consiga los campeonatos nacionales en su primera temporada y en el 2003, 2004 y 2006, antes de su partida al Viejo Continente para jugar en el Metz de Francia.

Trío de ataque con Farfán y Guerrero

La carrera de Aguirre tenía las mayores expectativas, pues formó parte de la generación 84, compartiendo divisiones menores con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Justamente, el atacante admitió que espera que en un futuro próximo se pueda dar la chance de que los tres puedan compartir campo nuevamente.

Con la ‘Foquita’ ya lo hizo el año pasado (con título nacional incluido) y posiblemente lo haga este año. Aunque por el lado del ‘Depredador’, aún se mantiene jugando en el extranjero (Avaí de Brasil) luego de rechazar una oferta del conjunto ‘íntimo’. Sin embargo, su contrato vence a fin de año y podría haber una posibilidad de que pueda regresar el 2023. Es la esperanza del ‘Zorrito’.

Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre luego de un partido con Alianza Lima el 2021. (Internet)

Mejor conexión en el campo

Por otro lado, el artillero oriundo de Pisco se refirió al compañero con el que mejor se llevó, quien no es otro que José Carlos Fernández. “Resaltaría a José Carlos, que fue el delantero con el que me he llevado mucho mejor. En mi madurez fue con quien mejor me llevé”, declaró.

Ambos formaron una dupla de temer con Alianza Lima en la Copa Libertadores del 2010. Mientras que el espigado delantero anotó 7 goles, Wilmer convirtió 3 en la recordada victoria por 4-1 ante Estudiantes de La Plata en Matute.

Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010. (Internet)

