Rectora de la UNMSM: “No tengo plata para pagar y defenderme de tantos marico...”

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

Jeri Ramón Ruffner, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), estaría molesta con la prensa que le consulta por su decisión de no acatar el fallo del Poder Judicial, que ordenó suspender los efectos de la contrarreforma universitaria aprobada por el Congreso, y convocar a la elección de dos representantes para integrar el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, Jeri Ramón, la primera rectora mujer de la universidad más antigua de América, calificó a la prensa que la cuestiona como “caviar” y, antes de cortar la comunicación, dijo: “Me atacan porque soy mujer. No tengo plata para pagar y defenderme de tantos maricones”.

Desafía al Poder Judicial

El último martes se conoció que Jeri Ramón, envió un oficio para reconocer a los dos miembros que integrarán el nuevo Consejo Directivo de la Sunedu. En este documento, se citó al rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm) y al presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), Américo Guevara, para invitarlo a la entrega de credenciales ante las votaciones del pasado viernes 19 de agosto.

Un reducido grupo de rectores de universidades públicas se reunieron para elegir a sus representantes ante la Sunedu.

Según el informe que presentó Ramón, la actividad que desarrolló se dio en “cumplimiento a lo previsto en la ley 31520, aprobada y promulgada por el Congreso”. Sin embargo, se estaría desacatando la demanda de amparo presentada por Sunedu, la cual fue declarada fundada.

Cabe indicar que el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, a través de un documento, advirtió a la rectora de UNMSM que está yendo en contra de las normas públicas de las universidades y que “el incumplimiento de la sentencia del Poder Judicial puede acarrear una responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores públicos, pudiendo ser sancionados con la destitución del cargo”.

Al respecto Jerí Ramón dijo a Hildebrandt en sus trece: “Que diga lo que quiera el Poder Judicial, pero acá existe el debido proceso. El Poder Judicial no está encima del Congreso. Y si la Sunedu y el Congreso tienen un problema, es su lío. Si el Tribunal Constitucional dice que se paralice todo, bueno todo quedará en nada, pero yo debo cumplir la ley del Congreso y elegir a los dos representantes”.

“Sí, han venido pocos a elección, seguro porque temen a la Sunedu. A mí no me importa. Y así hubieran sido cinco, igualito lo hacía. Tengo que cumplir la ley. Ahora la Sunedu dice que me va a denunciar. ¡Que lo haga, pues! No me importa lo que digan”, añadió.

Apoyo por pollo a la brasa

Por otro lado, Hanna Villanueva Tolentino, consejera universitaria y estudiante de Administración, señaló al semanario que la rectora ofreció polos de la selección peruana y pollo a la brasa a los estudiantes que protestaran contra la Sunedu.

“Es verdad que ha mejorado el alojamiento para los residentes y se ha preocupado por la infraestructura, pero su interés mayor es el enfrentamiento con la Sunedu. Toma decisiones por cuenta propia sin consultarlas en el consejo universitario. En San Marcos, nadie sabe a fondo el tema de la Sunedu. Los estudiantes están divididos”, declaró Villanueva.

Critica a feministas

El semanario también señala que la rectora de San Marcos estaría en contra del discuros feminista pues lo considera una forma de victimización: “Les digo que se levanten, que sean fuertes. Si han soportado el dolor de traer un hijo al mundo, cómo no van a salir adelante”, señala.

La publicación también cita a la secretaria de Género de la Federación de Estudiantes de San Marcos, Tania Gómez Valenzuela, quien califica los comentarios de la rectora como retrógrados y recuerda que, en la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, Jerí Ramón calificó a las mujeres de “rosas que deben usar sus espinas para cuando alguien las pinche”.

“Ella no entiende el problema de la mujer a fondo, por eso ha estado más preocupada en temas contra la Sunedu que en la formación de una comisión que vea los temas de acoso, hostigamiento y violencia contra las estudiantes”, declaró Gómez al semanario.

