Pedro Castillo pasó incómodo momento al desconocer que escolares no recibían alimentos de Qali Warma en Chimbote

Pedro Castillo pasó incómodo momento con niños en el colegio Pedro Ruiz Gallo|VIDEO: Tv Perú

Un episodio más se suma a las muchas que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha venido protagonizando. Esta vez en una actividad oficial para inaugurar la Institución Educativa Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chimbote, provincia del Santa, el mandatario consultó si los productos del programa Qali Warma eran repartidos, pero los escolares respondieron que no contaban con dicho beneficio.

“No solamente hemos venido a cortar una cinta, sino también a ver que nuestros hijos estén alimentados en la institución. Yo quisiera preguntar a los niños: ¿Ustedes toman sus alimentos en la institución o no? (…) ¿No hay Qali Warma acá? ”, indicó el jefe de Estado con cierta duda.

Los estudiantes respondieron de manera inmediata con un “no”. En este sentido, el presidente Castillo que parece que desconocía la situación contestó: “Ahora mismo paro la olla para corregir eso (…) No solo queremos garantizar que el niño tenga un local, que tenga el cuaderno, que tenga el maestro. Tenemos que ver que los niños no estén de hambre en la institución educativa”, manifestó.

El mandatario participó de esta actividad junto al ministro de Educación, Rosendo Serna; el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López; el gobernador de Áncash, Henry Borja; y el alcalde del Santa, Roberto Jesús. En tanto, este proyecto beneficiará a los estudiantes del nivel primario y secundario. La inversión fue de 21 millones de soles.

Desde los interiores de las aulas, mencionó que continuará con la inauguración de los colegios en diferentes departamentos, como también si está a su alcance ingresará a las casas de estudios superiores del país.

“Hay un aproximado de nueve millones de estudiantes en el Perú, inicial, primaria y secundaria. Voy a inicial, pasó a secundaria y si tengo los centavos, voy a ingresar a la universidad. Y si no la tengo no sé cuál es mi suerte. Millones de estudiantes terminan el colegio y no sabemos qué hacer”, comunicó.

¿Qué es Qali Warma?

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que se encargan de brindar alimentación complementaria a las niñas y los niños de los centros educativos del nivel inicial y primaria en todo el Perú. Mientras que, en el nivel secundario se les entrega a las poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana.

¿Qué es Qali Warma? Foto: Agencia Andina

Pedro Castillo pide destitución

Desde otro punto, el jefe de Estado, mediante su abogado Eduardo Pachas, presentó una denuncia contra el coronel PNP Harvey Colchado. En el oficio presentado al Inspector General de la Policía Nacional del Perú, se pide la destitución y se inicie un proceso sancionador por el allanamiento ocurrido el 9 de agosto en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú acudieron a la residencia presidencial ante la orden de detener de manera preliminar a la hermana de la primera dama, Yenifer Paredes. Sin embargo, para el mandatario esto se trató de una vulneración de “la inmunidad del presidente Pedro Castillo”.

Impedimento de salida

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación solicitó 36 meses de impedimento de salida y comparecencia con restricciones contra la esposa del presidente, Lilia Paredes, por los delitos de pertenecer a una presunta organización criminal. También, este pedido es solicitado contra los hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes.

Los dos últimos mencionados depositaron a la cuenta del empresario Hugo Espino y su hermana Anggi Espino el monto de S/90 mil. Según la tesis fiscal, estos montos fueron ordenados por Lilia Paredes en favor a las empresas “fachadas” de los Espino Lucana.

Esta tarde, el Poder Judicial tuvo que tomar una decisión ante este pedido, pero fue reprogramado para el día lunes 5 de setiembre desde las 8:30 a. m.

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, es investigada por la Fiscalía. (AFP)

