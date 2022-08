Hernando Guerra García en contra de ultimátum anunciado por gobernadores regionales

Hernando Guerra García cuestionó ultimátum de gobernadores regionales.

El congresista fujimorista y presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, se mostró en contra de la postura adoptada por los gobernadores regionales. Estos dieron un plazo de 30 días al Congreso y al Ejecutivo para encontrar una salida. Para el parlamentario no les corresponde a estas autoridades dar ultimátums a los poderes del Estado, sino tan solo sugerir salidas.

“No son los gobernadores regionales ni las ONG ni los obispos los que deciden si va a haber elecciones o si se hacen reformas políticas. Pueden sugerirlo, lo que no creo es que puedan dar plazos porque han dicho que ‘damos 30 días, si no, nosotros tomaremos una decisión’”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

Cabe recordar que los gobernadores señalaron que si en un mes no se lograba una solución al enfrentamiento entre poderes, solicitarían con mayor exigencia el adelanto de las elecciones generales. Sin embargo, no dejaron de recalcar algunos puntos. En el caso del Parlamento, las diversas organizaciones sociales plantean que debata, discuta y apruebe reformas esenciales como definir una mejor vía para la elección de autoridades.

Para Guerra García que salida de Pedro Castillo debe darse por las vías señaladas en la Constitución. “Cualquier salida tiene que ser constitucional e institucional. Cuando hablo de constitucional, es mirando lo que dice la actual Constitución, señala y dice que la salida del presidente tendrá que ser por suspensión o por acusación constitucional o por vacancia. Ahí están los causales”, manifestó el congresista opositor.

“Si esto no se ha conseguido ahora es porque no se han conseguido los votos y así está diseñado el sistema. (...) Uno no cambia la Constitución porque no consiguió los votos, porque no consiguió una vacancia o perdió las elecciones. Es en ese orden que la Comisión de Constitución y el Congreso deben actuar”, agregó.

De acuerdo con el oficialismo

La crítica señalada por el congresista fujimorista coincide con la hecha por Edgar Tello, representante de la bancada del Bloque Magisterial. Este indicó que no les corresponde a los gobernadores regionales realizar dichos pedidos.

“Los gobernadores deben estar preocupados en terminar su gestión, creo que no son los indicados para dar este tipo de opiniones. Acá hay un estado de derecho, un marco legal, en donde la población ha elegido un presidente y un Congreso por cinco años”, dijo a los medios de comunicación quien llegó al congreso de la mano de Perú Libre. Asimismo dejó entender que el pedido tiene un carácter antidemocrático.

Edgar Tello señala que se debe respetar los cinco años de gobierno de Pedro Castillo.

“Creo que no puede haber ninguna actitud antidemocrática que pretenda desconocer [las elecciones] y faltarle el respeto a la cantidad de peruanos que han votado eligiendo a un nuevo presidente y a un Congreso de la República. Eso sería una actitud dictatorial”, precisó. Cabe recordar que ayer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), a través del gobernador del Cusco, Paul Benavente, sentó su postura.

“El pasado viernes nos hemos reunido los gobernadores de todo el país en Arequipa y vemos con profunda preocupación lo que está pasando a nivel nacional entre dos poderes del Estado que no dan su brazo a torcer, que tienen un fuego cruzado, y que – más aún- nos preocupa la polarización que tenga nuestro país. Convulsión social que nos hace daño”, expresó. Este resaltó que de no encontrarse salidas, " una alternativa sería el adelanto de elecciones”.

