Papá de Gianella Neyra es denunciado por la mamá de su hija menor al no cumplir con la pensión

Se cansó de esperar. Yolanda Sánchez decidió denunciar públicamente al papá de su hija, Jesús Neyra, quien es conocido en el mundo deportivo por haber sido jugador del Atlético Chalaco y Deportivo Municipal. Asimismo, en el mundo del espectáculo, él se hizo popular por ser el papá de la actriz Gianella Neyra.

De acuerdo a la exvoleibolista, el hombre no se hace cargo de su hija menor desde que empezó la pandemia, por lo que ella se ha tenido que hacer cargo de todos los gastos de la menor, incluso la tuvo de cambiar de colegio debido a que no le alcanzaba el dinero para pagar la pensión.

En una entrevista con el diario Trome, Yolanda Sánchez contó que Jesús ‘Cachucho’ Neyra se hace el desentendido y que solo le dice que no cuenta con trabajo, además que todo lo que recibe de su pensión se lo gasta para pagar los servicios básicos de su hogar.

Asimismo, la mujer señaló que la última vez que recibió una pensión del exfutbolista fue hace más de dos años y solo fue el monto de S/ 150. Pese a sus reclamos, el papá de Gianella Neyra se niega a cubrir algunos gastos de su pequeña hija.

En otro momento, Yolanda contó que el exdeportista no es un padre ausente, que sí va a ver a su hija, pero que cuando lo hace le pide prestado a ella dinero para que pueda echarle gasolina a su carro.

La exvoleibolista también sostuvo que la actriz Gianella Neyra en más de una oportunidad la apoyó con los gastos de la niña, pues es su hermana menor; sin embargo, ella no tiene ninguna responsabilidad.

Al ser consultada si su pequeña en algún momento le pidió ayuda a su hermana mayor, la mujer sostuvo que no recibió una respuesta positiva. “Cuando la tuve que cambiar de colegio, le dijo si la podía ayudar para seguir en los ‘Reyes rojos’, pero la respuesta fue que esa era obligación de sus papás y tiene razón ”, comentó.

Tras su respuesta, Yolanda Sánchez dejó en claro que ella no busca perjudicar la imagen de la actriz, quien no tiene nada que ver en los problemas que tiene su papá, pero que sabe perfectamente que la gente la puede criticar y probablemente ya no vuelvan a hablar.

¿Quién es Jesús ‘Cachucho’ Neyra?

Jesús ‘Cachucho’ Neyra es un exfutbolista que jugó en equipos como el Melgar, Deportivo Municipal y Atlético Chalaco. Tuvo una exitosa carrera en sus tiempos, siendo llamado incluso a la selección juvenil para participar en el preolímpico de Munich 72.

El exdeportista en total tienen cuatros hijos, entre los más conocidos se encuentran la actriz Gianella Neyra, Jesús Neyra y el escritor Ezio Neyra. Su última pequeña la tuvo con la exvoleibolista Yolanda Sánchez.

