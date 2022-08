Boca Juniors descartó a Ricardo Gareca y Daniel Arcucci reveló por qué y quiénes no lo quieren

El técnico argentino Ricardo Gareca fue uno de los nombres que se mencionaron para dirigir Boca Juniors tras su salida del cargo de entrenador de la selección peruana.

El club ‘Xeneize’ prescindió de los servicios del entrenador Sebastián Battaglia tras la derrota ante Corinthians y la eliminación de la Copa Libertadores 2022 en julio pasado. El DT Hugo Ibarra fue elegido como interino, pero posteriormente se decidió su permanencia hasta diciembre del presente año.

En paralelo, el ‘Tigre’ quedó libre luego de su alejamiento de la selección peruana y fue voceado para hacer cargo de la dirección técnica de Boca Juniors. No obstante, según ESPN fue descartado por el propio club.

Ricardo Gareca se formó y debutó como futbolista en Boca Juniors, luego de un destacado paso por el club Atlético Sarmiento -cedido a préstamo-, regresó al equipo ‘Xeneize’ en 1981 y tres años después decidió fichar por el clásico rival River Plate lo que generó polémica en el fútbol argentino.

El periodista de ESPN, Daniel Arcucci, manifestó su postura al respecto y como influyó en la decisión en la interna Boca Juniors para dejar de lado a Ricardo Gareca como una opción para ser el nuevo entrenador ‘Xeneize’.

“Gareca no es por eso que sucedió. Les echan la culpa a los viejos, pero yo no les echaría la culpa a los viejos. Eso corre por cuenta mía, yo no les echaría la culpa a los viejos, no es cierto. Los viejos como yo quiero decir, que cubrimos como periodista el pase de Gareca y (Óscar) Ruggeri de Boca a River, no es por eso. No es por esa generación. La verdad, es que sería demasiado ingenuo pensar que es por ellos, son más jóvenes los que no quieren a Gareca, son mucho más jóvenes y por cierto un poco más violentos”, expresó Arcucci en el programa Fútbol 90 de ESPN.

El extécnico de la selección peruana es "fue y es el ideal" para dirigir al 'Xeneize', según ESPN

El técnico de Boca

Ricardo Gareca fue mencionado por el panel de ESPN en el análisis del nuevo técnico de Boca Juniors para la próxima temporada 2023. Se realizó la propuesta de diferentes opciones y se concluyó que están a la espera que los entrenadores con contrato vigente queden libres en diciembre para concretar las negociaciones.

Diego Martínez, técnico del club Tigre, Sebastián Beccacece, DT de Defensa y Justicia, Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la selección de México y Guillermo Barros Schelotto, dirige la selección de Paraguay, fueron algunos de los nombres que se barajaron y que están con equipo en la actualidad.

El reportero Diego Monroig agregó sobre la situación de Gareca que “fue y es el ideal. Si no hubiese sucedido lo que sucedió en el pasado, me parece que hubiesen dejado a Ibarra 5 o 6 partidos de interino y no hasta fin de año. Dando a entender que es Ibarra hasta el final de temporada. A partir de lo que pasó con Gareca y descartando al ideal, es esperar a un técnico que está trabajando, por eso entre esos nombres puede estar el elegido. En Boca lo tienen decidido y saben a dónde van a apuntar. Son los técnicos que gustan y que reúnen las condiciones informativas respecto a que ‘hoy está Ibarra y tiene que estar hasta fin de temporada porque el técnico elegido está trabajando”.

Boca Juniors en la Liga

Boca volvió a la senda del triunfo al vencer a Defensa y Justicia con un gol al último minuto de Luis Vázquez, luego de encadenar dos empates seguidos por 0-0 ante Racing Club y Rosario Central por la Liga Profesional Argentina.

El ‘Xeneize’ sumó 23 puntos y se ubica en el puesto 10 de la tabla de posiciones del torneo argentino. En la próxima fecha enfrentará al líder Atlético Tucumán que acumuló 32 unidades en la clasificación.

Gareca interesa a Cruz Azul

En los últimos días, la prensa mexicana, aseguró que el DT argentino sería uno de los posibles reemplazantes del técnico uruguayo Diego Aguirre que fue destituido luego de la derrota 7-0 ante el América por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El portal mexicano Mediotiempo informó que el técnico Raúl Gutiérrez se hará cargo de forma interina del equipo Cruz Azul, pero se analizará la contratación de un entrenador entre los que destacan incluyendo a Gareca, Rubén Omar Romano, Ricardo Ferretti y Hugo Sánchez.

SEGUIR LEYENDO