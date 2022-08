Horacio Zimmermann rechazó la ausencia de la Bolsa de Minutos en la Liga 1 con las nuevas reformas

El periodista expuso su postura por el quite de esta medida. (Video: Movistar Deportes Perú)

En los últimos días se conoció acerca de las nuevas reformas que implementará la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la mejora del balompié nacional. Hubo una serie de medidas que se han añadido, así como de otras que han sido eliminadas. En cuanto a las últimas, una fue la Bolsa de Minutos. En ese sentido, el periodista Horacio Zimmermann mostró su postura por este quite y aseguró que es una decisión que no tiene sentido.

Antes de ello, es importante recalcar con el retiro de esta regulación, se incluyó la disputa de los torneos nacionales sub-18 y sub-21. De esta manera, los jóvenes jugadores pueden tener ese rodaje que les acerque a la Primera División, un tema en que el comunicador detectó un vacío.

“Yo estoy en desacuerdo con que no haya Bolsa. Si obligan a los clubes que haya torneo sub-18 y sub-21, lo mejor es que haya Bolsa porque se va a cumplir un proceso de línea de carrera de futbolista que permitirá hacerles un seguimiento a los jugadores de esa edad durante un determinado tiempo. Así se podrá saber elegir en el momento indicado, a través de ella, darle una competitividad mucho mayor que significa la Liga 1″, señaló en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Del mismo modo, manifestó que la mayoría de los clubes peruanos no tienen implicancia en las divisiones menores, por lo que detrás de esas competencias queda un espacio sin ocupar. “Al no haber Bolsa, lo que entiendo que puede pasar, porque no estamos en Alemania, Brasil, España, es que la Reserva se juegue por jugar. Entonces, no hay un proceso formativo que te obliga a instalar jugadores en la profesional”, dijo.

Para complementar su parecer, citó el caso de Sport Huancayo, que un día antes que se divulgara los cambios en los torneos nacionales, abrió una convocatoria en sus redes sociales buscando jugadores categoría 2005 (17 años). Con ello, se puede comprender que el ‘Rojo Matador’ no tiene un proyecto claro con etapas formativas establecidas y, más bien, buscan futbolistas a la desesperada.

“No me digan que la Reserva de 18 y 21 no va a llegar como Sport Huancayo en su comunicación que se buscan jugadores 2005 y va a ser una oportunidad para los dirigentes de armar un equipo por armar que no tiene ninguna consecuencia en la Primera División. La Bolsa es importante porque si sigue en ese proceso de competencia 18, 19, 20 y 21 años como va a ser, encuentren un motivo para darle competitividad en un torneo mucho mejor, teniendo en cuenta que los campeonatos en el Perú son malos”, declaró.

Anuncio de la convocatoria masiva de Sport Huancayo para buscar jugadores categoría 2005.

Finalmente, dejó en claro que en un inicio no había concordancia de insertar una Bolsa de Minutos si no hay torneos detrás que la acompañen. Caso contrario con lo que sucederá el próximo año. “Al principio sí encontré una incongruencia porque necesitaban las categorías menores para que la Bolsa sea una manera de entregarle a los jugadores la posibilidad de jugar en Primera División”, cerró.

Esta medida ha tenido partidarios y promotores. De hecho, surgió el 2008 con la intención de que el universo de jugadores se amplíe en la Primera División y sean cada vez más los jóvenes valores los que aporten a los clubes profesionales. Sin embargo, no todos contaban con divisiones menores, por lo que hacían convocatorias masivas para completar sus respectivos equipos.

A la máxima categoría fueron pocos los que llegaron con un futuro promisorio. Algunos casos son Edison Flores, Beto Da Silva, Andy Polo, Yordy Reyna, entre otros que brillaron con luz propia para buscar hacer carrera fuera del país. Después, ha habido otros ejemplos que evidenciaron carencias técnicas y tácticas.

Como mencionó Juan Carlos Oblitas luego del anuncio, estas medidas son corregibles y pueden mejorarse en el transcurso de las temporadas. Lo importante es el desarrollo del fútbol peruano.

Juan Carlos Oblitas opinó sobre las nuevas reformas del fútbol peruano. (FPF)

