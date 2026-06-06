¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: Día, hora y canal TV del amistoso con España por fecha FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? (La Bicolor)

La selección peruanalogró una victoria importante al superar por 2-1 a Haití en el Nu Stadium de Miami. Este resultado marca el primer triunfo de Mano Menezes al frente de la ‘bicolor’ y llega en un momento clave y con el plantel enfocado en consolidar su funcionamiento.

Luego de este resultado, el ‘equipo de todos’ se concentra en su siguiente compromiso, nada menos que ante España. La ‘furia roja’ se encuentra en plena preparación para su debut en el Mundial 2026, lo que convierte el amistoso en una oportunidad para ambos seleccionados de medir fuerzas y ajustar detalles con miras al máximo torneo internacional.

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Perú vs España: día y hora del amistoso por fecha FIFA

La selección peruana afronta otro compromiso internacional de alta exigencia: enfrentará a España este lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México. El encuentro forma parte de la agenda de preparación de ambos equipos, con la particularidad de que el conjunto europeo presentará la ausencia de Lamine Yamal por lesión.

El horario del partido varía según la región. Los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador podrán seguir el duelo a partir de las 21:00 horas. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión está prevista para las 22:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay, Paraguay o Brasil, el inicio será a las 23:00 horas.

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La portada promocional presenta a Alfonso Barco de Perú y Ferran Torres de España con sus banderas nacionales de fondo, anticipando su partido internacional en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canal TV para ver Perú vs España por la fecha FIFA

El amistoso entre Perú y España contará con una amplia cobertura televisiva y digital que permitirá a los seguidores acceder al partido desde diferentes plataformas. América TV, a través de los canales 4 y 704 HD, confirmó la transmisión en directo del encuentro. No obstante, aún no se ha detallado si estará disponible en la plataforma digital América TVGO.

La señal abierta también incluirá la transmisión por ATV en los canales 9 y 709 HD. En este caso, habrá una previa especial de treinta minutos antes del inicio del compromiso, brindando análisis y comentarios especializados para contextualizar el partido y anticipar las claves del duelo.

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Para quienes prefieren la televisión por cable, Movistar Deportes mantendrá su cobertura habitual en los canales 3 y 703 HD. Hasta el momento, no se ha confirmado si la transmisión estará disponible a través de Movistar Play, ni si se sumarán contenidos adicionales en el canal de YouTube de la señal deportiva.

En consecuencia, los aficionados podrán seguir el partido por América TV, ATV y Movistar Deportes, todas con transmisión en alta definición y espacios dedicados a la previa y el análisis. Quienes opten por el seguimiento digital contarán con la cobertura minuto a minuto en Infobae Perú, que informará sobre goles, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas mediante actualizaciones en tiempo real desde su sitio web.

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La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

Así llegan Perú y España al amistoso

La selección peruana celebró una remontada significativa tras imponerse 2-1 a Haití en Miami, pero la actuación dejó en evidencia aspectos a corregir de cara al próximo desafío frente a España. El equipo dirigido por Mano Menezes deberá elevar su nivel para evitar los inconvenientes defensivos que Haití logró exponer, especialmente con transiciones rápidas por las bandas.

Durante el encuentro, el conjunto caribeño tomó la delantera a los dieciséis minutos con un tanto de Wilson Isidor. Perú no encontró respuestas inmediatas y solo en la segunda mitad logró revertir la situación: Renzo Garcés igualó el marcador a los 81 minutos y, poco después, Jairo Vélez selló el triunfo definitivo a los 84, consolidando la reacción en el tramo final del partido.

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El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.

Por otro lado, España viene de empatar 1-1 en su última presentación contra Irak, mantiene una racha positiva sin derrotas en tiempo reglamentario. Su caída más reciente se produjo el 8 de junio de 2025, cuando Portugal lo eliminó por penales tras igualar 2-2 durante la Liga de Naciones. Si se considera solo el resultado en los 90 minutos, la última derrota española data del 22 de marzo de 2024, cuando cayó 0-1 ante Colombia.

España se despidió de su afición con un amargo empate ante Irak. - Crédito: EFE