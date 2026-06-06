Vecino huye tras atropellar y causar la muerte de un adulto mayor en San Juan de Miraflores

Un hombre identificado como Diego Alonso Suárez atropelló en reversa a Francisco Guevara Usca, un anciano de 78 años que reparaba bicicletas en San Juan de Miraflores. Tras el impacto, el conductor se atrincheró en su casa y posteriormente huyó para evadir a la policía.| Video: Latina Noticias

La mañana del último viernes, el distrito de San Juan de Miraflores fue escenario de un trágico accidente que terminó con la vida de un adulto mayor. Francisco Guevara Usca, de 78 años, conocido en el barrio como ‘Panchito’, falleció tras ser atropellado mientras realizaba labores de reparación de bicicletas en la calle Mariano Melgar, donde residía y era reconocido por su trabajo y su trato servicial.

Según lo informado por Latina Noticias, los hechos ocurrieron cuando Diego Alonso Suárez, vecino del sector, salió de su vivienda a bordo de un vehículo de color oscuro. Al retroceder, impactó contra Guevara Usca, quien se encontraba trabajando en la vía pública. El choque fue de tal magnitud que la víctima fue lanzada hacia una puerta metálica, la cual resultó visiblemente doblada tras el impacto. En la escena también quedaron daños materiales considerables, incluyendo motocicletas y un triciclo que se encontraban cerca del lugar del accidente.

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Un adulto mayor muere atropellado en su barrio, el conductor escapa y es buscado por la policía| Latina Noticias

Conductor se dio a la fuga tras el impacto

De acuerdo con los testimonios, tras el accidente, el conductor no brindó auxilio a la víctima y optó por ingresar a su domicilio. Los precisos momentos también se visualizan en un video que grabaron los vecinos.

Testigos y familiares relataron que posteriormente Suárez habría escapado por una salida trasera del inmueble, eludiendo la presencia policial que se desplegó en la zona.

“Estamos esperando justicia, porque las personas no han socorrido a ayudar. Los familiares han tratado de cubrir este hecho y no han colaborado con las autoridades”, expresó una sobrina de la víctima. La familia manifestaron su indignación ante la actitud del conductor, quien no se puso a disposición de la policía y abandonó el lugar cuando la situación se tornó insostenible.

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Algunos vecinos sospechaban que el responsable habría consumido alcohol antes del accidente, aunque este dato deberá ser confirmado por las autoridades a cargo de la investigación. Sin embargo, el responsable está como no habido.

Familiares y allegados de Francisco Guevara se congregaron en el lugar, donde exigieron que la policía actúe con celeridad y logre dar con el paradero de Diego Alonso Suárez. Las pericias realizadas incluyeron la recolección de información sobre el vehículo implicado, la placa y los datos personales del conductor, con el objetivo de avanzar en el proceso de identificación y captura.

Canales de ayuda

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) dispone de la línea gratuita 106 para atender emergencias médicas en todo el país. El servicio opera las 24 horas y cuenta con personal capacitado para asistir en situaciones de accidentes, enfermedades súbitas y otras urgencias que requieran atención inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú puede ser contactado a través del número 116 en caso de incendios, rescates y emergencias que involucren riesgos físicos o materiales. Los bomberos cuentan con equipos especializados para responder de manera rápida y eficiente ante cualquier incidente en el hogar, la vía pública o centros de trabajo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias policiales mediante la línea 105, disponible a nivel nacional. Ante accidentes de tránsito, delitos, o cualquier situación que comprometa la seguridad ciudadana.