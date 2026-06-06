Pasaporte electrónico en Perú 2026: cómo tramitarlo, cuánto cuesta y qué requisitos piden

El pasaporte electrónico en Perú se ha consolidado como el documento oficial para viajes internacionales. La Superintendencia Nacional de Migraciones eliminó la necesidad de citas virtuales, facilitando el trámite a través de atención por orden de llegada en las distintas agencias del país. A continuación, se detallan los requisitos, pasos para el pago de la tasa consular, modalidades de atención de urgencia y tiempos de entrega del documento.
¿Cuáles son los requisitos obligatorios para tramitar el pasaporte en 2026?
Para obtener el pasaporte electrónico, los ciudadanos peruanos deben presentar únicamente dos documentos: el último Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago de S/ 120.90 efectuado en el Banco de la Nación, en la plataforma digital Págalo.pe, o de manera presencial en las oficinas de Migraciones mediante Yape o POS. No se requiere la presentación de formularios, fotocopias, fotos físicas ni recurrir a terceros. Migraciones recalca que recurrir a tramitadores externos no solo implica riesgos de estafa, sino que puede exponer datos personales a posibles delitos.
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Para menores de edad, es obligatoria la presencia del niño, niña o adolescente junto a uno de sus padres o representante legal, quienes deberán acreditar la filiación con documentos válidos. En caso de tutores o representantes legales, se debe presentar la documentación judicial correspondiente. Si el menor nació en el extranjero, se solicita la partida de nacimiento original.
Paso a paso para pagar el pasaporte
- Ingresar a la plataforma Págalo.pe.
- Seleccionar el pago correspondiente al trámite de pasaporte electrónico con el código 01810.
- Completar los datos requeridos, asegurándose de que el voucher registre el DNI del solicitante (o del menor, si corresponde).
- Realizar el pago de S/ 120.90 con tarjeta de débito o crédito.
- Descargar e imprimir el comprobante de pago, que deberá presentarse al momento del trámite.
También es posible pagar la tasa en ventanilla del Banco de la Nación o en las agencias de Migraciones utilizando Yape o POS.
¿Quiénes pueden tramitar el pasaporte de urgencia sin necesidad de una cita previa?
En 2026, todos los usuarios pueden tramitar el pasaporte electrónico acercándose a cualquier sede de Migraciones sin cita previa. La atención es por orden de llegada.
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No existen canales alternativos ni pagos adicionales para obtener turnos preferenciales; cualquier ofrecimiento en ese sentido debe denunciarse como intento de estafa. Solo se requiere presentar el recibo de pago de la tasa y el DNI vigente.
En casos de atención prioritaria por emergencia médica, viaje urgente o situaciones humanitarias debidamente justificadas, Migraciones evalúa y otorga prioridad según los protocolos internos.
¿Cuánto tiempo tardan en darte el pasaporte?
Una de las principales ventajas del sistema digital es la entrega casi inmediata del pasaporte electrónico. El usuario recibe su documento el mismo día de su atención. En la mayoría de los casos, puede tardar hasta dos horas desde iniciado el trámite.
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Para menores de 12 años, la vigencia del pasaporte es de tres años, mientras que para adolescentes entre 12 y 17 años se extiende a cinco años. En adultos, el documento mantiene una validez de cinco años.
Migraciones insiste en que el trámite es personal, directo y sin intermediarios. No se debe entregar dinero ni documentos a tramitadores externos. Las autoridades instan a denunciar cualquier intento de estafa o cobro irregular. Durante el proceso, no se solicita ningún documento físico adicional, fotografías ni formularios. Todo se realiza en la agencia.
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