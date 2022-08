Elecciones 2022: Detienen a candidato a la alcaldía de Cerro Colorado por el presunto delito de peculado en Arequipa

Detienen a candidato a la alcaldía de Cerro Colorado por el presunto delito de peculado en Arequipa. Foto: Canal N

Pedro Florencio Huamaní Ancasi, candidato a la alcaldía de Cerro Colorado del partido político Somos Perú, fue detenido tras tener una requisitoria vigente por el delito de peculado . El último lunes 22 de agosto, fue encontrado en las inmediaciones del estacionamiento de la asociación Gran Terminal de Productores El Altiplano.

El pedido fue solicitado por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa. Por ello, los agentes de la Policía Macro Regional de Inteligencia PNP (Divmri) procedieron con su búsqueda, al encontrarlo le notificaron y leyeron el proceso requisitorio. Por ello, el candidato fue trasladado a la comisaría de Zamácola.

Sin embargo, el aspirante a la alcaldía de Cerro Colorado de la provincia de Arequipa intentó evadir la justicia mostrando una licencia de conducir y un documento nacional de identidad que sería de su hermano, lo que más tarde fue comprado por los policías. En este sentido, también se le acusa por el delito de la fe pública y falsedad genérica.

Delito de peculado

Huamaní Ancasi habría cometido el delito de peculado agravado cuando ocupaba el cargo de alcalde del distrito de Pampacolca. En esta acusación también se le implica a la exgerenta municipal, Medeline Mendoza Casillas, junto al extesorero Milco López Torres. Según la tesis fiscal, se habrían apropiado de un dinero que asciende a S/14 mil que debió ser distribuido para los obreros del área de Parques y Jardines de la localidad en el año 2013.

Por este delito, el Ministerio Público ha solicitado seis años de prisión efectiva, como también la inhabilitación de postular a un cargo público. Además, una reparación civil de S/34 mil. Actualmente, se inició el juicio oral, que continuará el 5 de setiembre.

Aspirante a la alcaldía de Cerro Colorado. Foto: JNE

No registró información

No obstante, se verificó que el aspirante a la alcaldía no registró dicho proceso en la hoja de vida de la Plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ninguno de los dos ítems de “Ámbito Penal y Otras sentencias”. Por ello, la información que declaró ante dicha entidad no sería cierta. Asimismo, declaró a través de esta plataforma que no tiene ingresos ni bienes, como tampoco específico sus experiencias laborales.

El candidato Pedro Florencio Huamaní no registró su denuncia en la Plataforma del JNE. Foto: JNE

Como se recuerda, el candidato de Somos Perú para Lima, George Forsyth, también declaró que no contaba con ingresos en el 2021, es decir, tendría cero soles. A pesar de que, en la hoja de vida se desempeña como gerente general de la empresa Los M SAC desde el 2017 hasta el momento.

