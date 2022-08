Elecciones 2022: Candidato al Gobierno Regional de Arequipa está registrado como votante en Lima

Fernando Zeballos reside en Lima, pero busca ser gobernador de Arequipa.

Quienes son candidatos suelen ser figuras que se sienten vinculadas al distrito, provincia o región a la que pretenden liderar; sin embargo, en las Elecciones regionales y municipales de este año se ha presentado el caso de una figura que postula al Gobierno Regional de Arequipa cuando, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), es un votante registrado en el Cercado de Lima.

Se trata de Fernando Zeballos Patrón, candidato de Juntos por el Perú, quien en el pasado ya ha sido cuestionado por postular por la región sureña viviendo él en Lima. Una publicación del diario La República da cuenta de su postulación en las elecciones congresales de las cuales resultó derrotado. El medio mencionado aseguró que este indicó que conoce los problemas de la región Arequipa.

Para las Elecciones regionales y municipales del 2022, Zeballos Patrón votará en ESP Emilia Barcia Boniffatti, según una publicación de la Onpe. Sin embargo, el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala que pretende ser el próximo gobernador regional de Arequipa. Si bien es natural de dicha región, los registros oficiales señalan que es vecino de la capital y deberá elegir al próximo alcalde de Lima.

Ficha de local de votación de Fernando Zeballos. (Fuente: Onpe)

Postulación permitida

Si bien se trata de un caso cuestionado, desde el 2018 se permite que sucedan este tipo de postulaciones. El especialista en temas electorales, Jorge Luis Mamani, indicó al medio citado que el hecho responde a una reforma electoral. “Desde el 2018, solo se pide el domicilio múltiple, que hace referencia al lugar de arraigo de una persona sea porque sea de ahí, sea porque hay un contrato de alquiler por trabajo o estudio, porque haya nacido allí, o sea su casa”, explicó.

Dado que el candidato de Juntos por el Perú es natural de la ciudad blanca, la ley le permite pretender ser gobernador regional. “Su centro de trabajo queda en Lima, su propiedad inmueble está en Lima, su dirección de DNI está en Lima. Pero, pudo postular debido a que según su hoja de vida, nació en Arequipa”, agregó el especialista. Lo que no ha sido confirmado es si cumplirá con su deber de votar en la capital.

¿Quién es Fernando Zeballos?

El candidato al gobierno regionales es un arequipeño que estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asegura haber concluido estudios de maestría en derecho en la misma casa de estudios, pero no consignó al JNE haber obtenido algún grado académico. No cuenta con cargos partidarios previos y no ha ganado ninguna elección en la que ha participado.

Su paso por el Estado incluye el cuestionado Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo. En dicha entidad se desempeñó como asesor del viceministro entre el año pasado y este. Previamente fue jefe del Equipo de la Dirección de fiscalización y sanción de Digesa. Durante el 2020 trabajó en el programa de Pensión 65 y la Dirección de redes integradas Lima Sur.

Zeballos también ha sido parte de la Municipalidad de Lima durante la gestión Castañeda Lossio y del vacado Jorge Muñoz. Entre el 2018 y el 2019 fue subgerente de fiscalización de transporte urbano. Asimismo, registra un ingreso anual de S/ 104,370.27 de los cuales el 99% proviene del sector público. Además cuenta con un inmueble valorizado en más de S/ 100 mil y tres vehículos que sumados están valorizados en S/ 91 mil.

