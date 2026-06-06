Murió Raúl Bohórquez de la Torre, el último sobreviviente de la guerra Perú-Ecuador: héroe peruano vivió 107 años

El sargento Raúl Bohorquez de la Torre tiene actualmente 107 años de edad | Video: Willax

El sargento segundo de caballería del Ejército del Perú, Raúl Bohórquez de la Torre, considerado el último sobreviviente del conflicto armado entre Perú y Ecuador de 1941, falleció el último viernes 5 de junio de 2026 a los 107 años de edad, informó el Ministerio de Defensa (Mindef) a través de un emotivo mensaje de despedida.

La partida del veterano nazqueño ocurre apenas meses después de haber sido homenajeado por el Ejército Peruano por su participación en la campaña militar desarrollada en la frontera norte, en la zona del río Zarumilla, una de las páginas más recordadas de la historia militar del país.

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Vio morir a 30 de sus compañeros en la guerra

Raúl Bohórquez se enlistó en el Ejército cuando tenía apenas 21 años. Integró el Regimiento de Caballería N.° 5 y fue destacado a la ciudad de Talara, desde donde participó en las operaciones militares durante los seis meses que se extendió el conflicto con Ecuador, en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

En el último reportaje que concedió, en enero de este año, recordó los difíciles momentos que vivió en el frente de batalla. Contó que combatió tanto a pie como a caballo y que fue testigo de la muerte de numerosos integrantes de su unidad.

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“Por lo menos unos treinta”, relató al recordar a los compañeros que perdió durante los enfrentamientos.

Raúl Bohorquez de la Torre, en una imagen actual saludando y en una antigua foto durante la guerra Perú y Ecuador, fue el último sobreviviente del conflicto. (Infobae Perú)

Asimismo, confesó que estuvo cerca de morir en varias oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a entregar su vida por el país. “Era capaz de dar mi vida por mi patria, por mi bandera”, expresó en aquella entrevista.

El mensaje del Ministerio de Defensa

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Defensa lamentó el fallecimiento del excombatiente y envió sus condolencias a la familia.

“Desde el Ministerio de Defensa expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, y lamentamos profundamente esta irreparable pérdida. Reconocemos y honramos su legado de servicio y amor por la patria”, señala el comunicado difundido por la institución.

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La entidad destacó que Bohórquez de la Torre representa el sacrificio y la entrega de toda una generación de soldados que defendieron la soberanía nacional en uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX para el Perú.

El Ministerio de Defensa de Perú expresa su pesar por el fallecimiento del Sgto. 2do. Raúl Bohórquez de la Torre, excombatiente de la Campaña Militar de 1941, extendiendo su solidaridad a familiares y seres queridos. (Ministerio de Defensa)

Un legado que permanecerá

A sus 107 años, Raúl Bohórquez de la Torre era considerado un símbolo vivo de patriotismo y compromiso con el país. Su historia fue reconocida recientemente por el Ejército Peruano, que lo calificó como un ejemplo para las nuevas generaciones de militares.

Con su fallecimiento, el Perú despide al último sobreviviente de la campaña de 1941, dejando un legado marcado por el servicio, la valentía y el amor incondicional por la patria.

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¿Cómo se inició la guerra entre Perú y Ecuador de 1941?

El conflicto en el que participó el sargento segundo Raúl Bohórquez de la Torre tuvo su origen en las antiguas disputas limítrofes que Perú y Ecuador mantenían desde el siglo XIX. Sin embargo, el episodio que desencadenó los enfrentamientos armados ocurrió la mañana del 5 de julio de 1941, en la zona fronteriza del río Zarumilla, en la actual región de Tumbes.

Hasta hoy, ambos países sostienen versiones distintas sobre el inicio de las hostilidades. La postura ecuatoriana señala que el incidente comenzó cuando una patrulla detectó a civiles peruanos, escoltados por efectivos policiales, realizando trabajos en un área que consideraban parte de su territorio. En cambio, la versión peruana sostiene que fuerzas ecuatorianas atacaron de manera sorpresiva varios puestos fronterizos, entre ellos Aguas Verdes, La Palma, El Porvenir, Lechugal, Quebrada Seca y Matapalo.

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Tras los primeros enfrentamientos, el Ejército Peruano envió refuerzos a la zona y logró contener el avance ecuatoriano, obligándolo a retroceder al otro lado del río Zarumilla. Con el paso de los días, el conflicto escaló y las operaciones militares se extendieron a otros puntos de la frontera, incluyendo la provincia ecuatoriana de El Oro, donde las fuerzas peruanas lanzaron una importante ofensiva el 23 de julio de 1941.

La campaña también involucró a la Marina de Guerra y a la aviación peruana, destacando el sacrificio del teniente José Abelardo Quiñones, quien se inmoló durante una misión aérea y posteriormente fue declarado Héroe Nacional del Perú. Meses después, el conflicto concluyó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942, acuerdo que estableció las bases para la delimitación fronteriza entre ambos países.

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