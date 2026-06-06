Campaña de mamografías gratuitas para detección temprana del cáncer de mama: ¿Dónde y cuándo?

En jornadas anteriores, el hospital reportó detección de casos en estadio temprano, con impacto en diagnósticos y atención más rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital Santa Rosa anunció una nueva jornada gratuita de mamografías, que se realizará del lunes 8 al martes 30 de junio, dirigida a mujeres de 40 a 69 años en todo el país. La convocatoria respondió a la alta demanda registrada en campañas previas y forma parte de un plan de prevención que busca ampliar el acceso a exámenes de detección temprana del cáncer de mama.

La institución sostuvo que estas acciones apuntan a acercar servicios preventivos a más usuarias y a promover el diagnóstico oportuno de una enfermedad que, identificada en etapas iniciales, ofrece mayores probabilidades de tratamiento efectivo. En esa línea, el establecimiento remarcó que la esta radiografía cumple un rol central dentro de la estrategia de control, ya que permite identificar alteraciones antes de que aparezcan signos clínicos.

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El hospital informó que, en jornadas anteriores, el equipo médico detectó casos de cáncer de mama en estadio temprano. Ese resultado reforzó la relevancia del examen como instrumento para el diagnóstico precoz y como punto de partida para una atención más rápida. Con la nueva campaña, el centro asistencial busca sostener esa línea de trabajo y ampliar la cobertura en un grupo etario con indicación habitual de control periódico.

El centro cuenta con mamógrafo con tomosíntesis, tecnología que genera imágenes tridimensionales y mejora la precisión para identificar posibles lesiones - Créditos: Gobierno del Perú.

Uno de los ejes del anuncio fue el acceso sin barreras administrativas. Las mujeres interesadas podrán realizarse el estudio sin costo, sin importar el tipo de seguro de salud, y no deberán presentar referencia ni orden médica. El objetivo, según la información difundida, es facilitar que más personas lleguen a tiempo al examen, sobre todo en casos en los que el trámite previo suele postergar la consulta.

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¿Cómo sacar cita?

Para obtener una cita, las usuarias deberán acudir al área de Recepción del Servicio de Rayos X del Hospital Santa Rosa. La atención para el agendamiento se ofrecerá de lunes a viernes en dos turnos: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Los sábados, el horario habilitado será de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. El hospital recomendó acercarse dentro de esas franjas para asegurar el registro.

Nueva campaña del Hospital Santa Rosa amplía acceso a mamografías sin costo y sin orden médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro médico destacó, además, su capacidad diagnóstica para esta intervención. Santa Rosa cuenta con un mamógrafo con tomosíntesis, tecnología que produce imágenes tridimensionales del tejido mamario. De acuerdo con el hospital, ese recurso mejora la precisión del examen y facilita la identificación temprana de posibles lesiones, un factor clave para orientar evaluaciones posteriores y acelerar la atención de las pacientes.

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La incorporación de tomosíntesis también apunta a fortalecer el abordaje preventivo en un contexto en el que el diagnóstico temprano resulta determinante. El hospital señaló que la detección oportuna puede salvar vidas, ya que permite iniciar tratamientos con mejores probabilidades de éxito. Por esa razón, insistió en la importancia de controles periódicos en el rango de edad convocado.

Importancia de una mamografía

Detecta cambios en la mama antes de que aparezcan síntomas, lo que permite actuar con anticipación.

Aumenta la probabilidad de tratar el cáncer de mama con mejores resultados cuando el hallazgo ocurre en etapa temprana.

Identifica lesiones pequeñas que no siempre se palpan en un examen clínico.

Orienta estudios complementarios y decisiones médicas, con base en imágenes objetivas.

Reduce demoras diagnósticas y mejora la oportunidad de atención.

Sirve como control periódico en mujeres de 40 a 69 años, según campañas preventivas.

Refuerza la prevención al generar alertas tempranas y seguimiento clínico.