Fotógrafo que asesinó a madre e hijo en Tarapoto tenía denuncias por violencia contra la mujer

Un informe pericial revela el perfil psicológico de Alexis Alcántara, acusado del brutal asesinato de Zoila Castillo y su pequeño hijo. El documento destaca su falta de empatía y su intento de manipular la percepción de los hechos, mientras la familia de las víctimas clama por cadena perpetua. |América Noticias

Alexis Alcántara Tellería, fotógrafo acusado del asesinato de Zoila Castillo y su hijo de seis años en Tarapoto, enfrentaba denuncias anteriores por violencia familiar y lesiones graves. El historial de denuncias y el informe psicológico forense arrojan luz sobre el perfil del principal sospechoso, quien permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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Antecedentes de violencia y perfil psicológico

De acuerdo con América Noticias, Alexis Alcántara Tellería acumuló denuncias por violencia contra la mujer e integrantes de su entorno familiar en 2024, además de antecedentes por lesiones graves. Estos antecedentes fueron considerados relevantes por el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú al evaluar el pedido de prisión preventiva.

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El informe pericial psicológico forense, incluido en la carpeta fiscal, describe a Alcántara como una persona que “tiende a minimizar el impacto emocional de sus actos y muestra poca empatía hacia el sufrimiento ajeno”. Los especialistas concluyeron que el acusado intenta proyectar una imagen positiva de sí mismo, aunque sus acciones contradicen esa fachada ante los tribunales.

La madre y la hermana de Zoila Castillo han solicitado a las autoridades que se aplique la máxima pena al imputado.

“Este maldito no va a quedar libre, pero él tiene que tener cadena perpetua por lo que le ha hecho a mi nieto y a mi hija”, expresó la madre de la víctima tras conocer la decisión judicial. La hermana de Zoila agregó: “Que le den cadena perpetua a este sujeto porque no merece estar libre, no merece tranquilidad, no merece paz”.

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Este video es una cobertura noticiosa que documenta el intento de linchamiento de un asesino confeso de una madre y su hijo en Tarapoto. Las imágenes muestran al individuo dentro de un vehículo y luego siendo escoltado por agentes de policía. Se observa un vehículo policial en una calle y personas en uniforme custodiando al hombre. El material registra el traslado del implicado y la intervención de las autoridades en los eventos.

El juzgado de Tocache declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses, considerando el peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio calificado y feminicidio. El documento judicial destaca que el acusado presenta un discurso conveniente y tranquilo, en el que intenta reducir su nivel de responsabilidad frente a los hechos.

Todo lo que se sabe del caso

La investigación señala que Alexis Alcántara Tellería cambió su versión en varias ocasiones ante las autoridades. Inicialmente admitió haber matado a la madre y al niño, pero posteriormente intentó justificar sus acciones alegando que Zoila había agredido primero a su propio hijo, argumento que la familia y la Fiscalía rechazan enérgicamente.

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El crimen ha generado un profundo impacto en la comunidad y en el entorno familiar de las víctimas. Las voces de los allegados insisten en que se haga justicia y en que el crimen no quede impune.

El proceso judicial continúa bajo estricta vigilancia, mientras la familia de Zoila Castillo y el Ministerio Público buscan la máxima sanción posible para el acusado.

Canales de ayuda

Línea 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Atención para emergencias policiales, delitos en curso, desapariciones, amenazas y situaciones de peligro inminente.

Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación y soporte a víctimas de violencia familiar y sexual. Servicio confidencial y gratuito, atención las 24 horas.

CEM – Centros de Emergencia Mujer: Oficinas distribuidas en todo el país que ofrecen apoyo legal, psicológico y social a víctimas de violencia.