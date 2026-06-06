Perú

Sicario usó a su bebé como fachada para ejecutar un asesinato en el Callao: PNP logró su captura

Harold Bocanegra, alias ‘Pinche’, fue capturado por asesinar a un hombre en su vehículo y es investigado por las muertes de una adolescente de 14 años y un niño de 7

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Un segmento de noticias de ATV muestra a dos presentadores en un estudio. El contenido principal incluye imágenes de cámaras de seguridad nocturnas que captan un vehículo oscuro y figuras humanas en un entorno urbano. Adicionalmente, se observa la detención de un hombre, quien es escoltado por dos oficiales de policía. Un titular en pantalla informa sobre "Alias Pinche", acusado de utilizar un bebé para cometer delitos graves. El video es una cobertura noticiosa sobre un caso criminal.

Lo que aparentaba ser una familia caminando tranquilamente por una calle del Callao terminó siendo la escena previa a un asesinato por encargo. Un sicario utilizó a su pareja y a un bebé como fachada para acercarse a su víctima sin despertar sospechas, una estrategia que quedó registrada por cámaras de seguridad y que hoy forma parte de las pruebas en su contra.

El hecho ocurrió el pasado 13 de enero en el jirón César Vallejo, en la urbanización Juan Pablo II, en el Callao. La víctima fue identificada como Alberto Flores Mercedes, conocido con el alias de ‘Gallo’, quien se encontraba dentro de un automóvil negro cuando fue atacado.

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Las imágenes captadas por las cámaras muestran al homicida caminando junto a una mujer y un menor de edad. En un momento, el sujeto hace una señal a su acompañante, quien carga al bebé en brazos mientras ambos siguen avanzando por la calle, aparentemente observando el vehículo donde estaba su objetivo.

Segundos después, la pareja regresa sobre sus pasos. La mujer se aparta del camino con el niño y el atacante aprovecha el espacio para acercarse a la ventanilla del conductor. Sin darle oportunidad de reaccionar, dispara en repetidas ocasiones contra Flores Mercedes. Tras el ataque, toma algunas de las pertenencias de la víctima y huye, mientras su cómplice escapa llevando al bebé.

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Sicario tiene a dos menores en su lista de víctimas mortales

Imagen dividida: izquierda, vigilancia borrosa de un hombre y coche; derecha, el hombre con chaleco 'DETENIDO' bajo custodia policial
Un miembro de 'The Crew' es detenido, como se muestra en esta imagen dividida que compara imágenes de vigilancia con su posterior arresto, en relación con una reciente operación policial. (PNP)

Cinco meses después del crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron al principal sospechoso. Se trata de Harold Bocanegra Linares, alias ‘Pinche’, quien fue intervenido en la urbanización Los Pinos, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según información policial, el detenido registra dos requisitorias por el delito de robo agravado. Sin embargo, su situación legal podría complicarse aún más, pues los investigadores lo relacionan con otros dos homicidios ocurridos en diciembre de 2025.

De acuerdo con las primeras pericias balísticas, Bocanegra Linares habría participado en el asesinato de una adolescente de 14 años el 13 de diciembre y, días después, en la muerte de un niño de siete años. La coincidencia de los casquillos encontrados en las escenas del crimen permitió a los especialistas establecer un posible vínculo entre estos hechos.

El caso ha generado conmoción por la forma en que el presunto sicario habría utilizado a un bebé y a su propia pareja para ejecutar el ataque, una modalidad que, según las autoridades, buscaba pasar desapercibida ante vecinos y transeúntes.

Mientras Harold Bocanegra Linares permanece detenido, la Policía continúa las investigaciones para esclarecer su participación en otros hechos de sangre y determinar el grado de implicancia de la mujer que aparece junto a él en las grabaciones de seguridad.

Escalada de violencia en el Callao

El asesinato de Alberto Flores Mercedes no es un hecho aislado. El crimen se suma a la preocupante ola de violencia que golpea a la Provincia Constitucional del Callao, una de las zonas más afectadas por el sicariato y las disputas entre organizaciones criminales.

De acuerdo con el registro de víctimas mortales por homicidio, 74 personas han sido asesinadas en el Callao entre el 1 de enero y el 5 de junio de 2026, una cifra que evidencia la persistencia de la inseguridad en esta jurisdicción. El incremento de los homicidios mantiene en alerta a las autoridades, especialmente porque gran parte de estos ataques son perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad de ajustes de cuentas o asesinatos por encargo.

La situación resulta aún más preocupante si se considera que el Callao cerró el 2025 con 193 homicidios, superando ampliamente los 137 casos reportados durante el 2024, según estadísticas recogidas de la Plataforma Nacional de Defunciones y reportes oficiales sobre seguridad ciudadana. Este crecimiento sostenido ha convertido al primer puerto en uno de los principales focos de criminalidad del país.

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