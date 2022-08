Marcus Rashford anotó el 2-0 luego de un contragolpe en el Manchester United vs Liverpool

Tras una gran contra, el delantero puso el segundo ante Liverpool por Premier League. (Video: ESPN).

El Manchester United ganaba en condición de local ante el Liverpool en un partido válido por la jornada 3 de la Premier League de Inglaterra. A pesar de que en un principio los dos equipos se mostraron intensos en el ataque, aunque imprecisos en la elaboración, fueron los dueños de casa los que alcanzaron a dar el primer batacazo por intermedio de Sancho. Para la segunda mitad, esta tendencia cambió y los ‘reds’ adelantaron sus líneas para causar peligro. Sin embargo y como sucedió a lo largo del trámite, los locales aprovecharon un contragolpe para estirar la ventaja parcial a través de la anotación de Marcus Rashford.

Toda esta jugada se llevó a cabo a los 53 minutos de la contienda. Como se mencionó líneas arriba, el conjunto dirigido por Jurgen Klopp se vio en la necesidad de ir en busca del empate y en el descanso habría dado indicaciones de que sus hombres tengan la calma para elaborar y atacar. Trent Alexander-Arnold empezó a lanzar centros tratando de encontrar a Roberto Firmino, aunque los ‘Diablos Rojos’ estuvieron sólidos en defensa y Raphael Varane despejó cualquier balón que le llegaba. Tyrell Malacia también se unió a la causa y provocó un cerrojo atrás.

En eso, Jordan Henderson no logró controlar una pelota, por lo que este descuido fue aprovechado por Anthony Martial, quien anticipó a su marcador, aguantó al capitán de los del puerto inglés y dio un excelente pase para el atacante británico, que entendió la jugada y picó al espacio. Rápidamente se hizo con el esférico y definió de forma espectacular al primer palo del arco defendido por el brasileño Alisson Becker.

Sin duda, con esta anotación llegaría la calma para el elenco de Old Trafford. Y es que el golazo (dejó gateando a un rival) que convirtió Jadon Sancho a los 15 minutos, no solo causó alegría para el equipo, sino también que sirvió para tratar de plasmar el juego que quiere imponer el nuevo técnico, Erik ten Hag. Los contraataques parecen ser un sello para el holandés, algo inusual para la propuesta que él practicó en el Ajax. La posesión de la pelota y la elaboración eran características propias de su intención. No obstante, en una competición de mucho vértigo y rigor con la Premier League, sumado a los elementos de velocidad y potencia que tiene en el plantel, podría haber hecho que su idea cambie y, más bien, sufra algunas variaciones.





