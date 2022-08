Video de perrito que tiene asco a las cucarachas se vuelve viral en TikTok. (Captura)

Los animales han captado la atención de miles de personas a través de las plataformas digitales por sus particulares comportamientos, gestos y demás acciones que generan ternura y gracia entre los usuarios de redes sociales. Un caso peculiar que se ha vuelto viral en los últimos días es el de una perrita que ha demostrado tener cierto rechazo hacia uno de los insectos más temidos por los humanos, la cucaracha.

El rechazo hacia algunos animales no es exclusivo de las personas, de hecho, los animales también lo sienten y lo demuestran de diversas maneras, pero ¿alguna vez viste a un perro con arcadas por ver a una cucaracha? Ese es el caso de Menta, cuya reacción ha generado la atención de millones de personas.

Video viral de perrito que tiene asco a las cucarachas

“Menta” es una perrita que cuenta con varios seguidores en la plataforma de TikTok. La cuenta en donde se publican parajes de su vida y la de sus hermanos es @elcanicherosa y su video ya ha sido visto por alrededor de 4 millones de personas a tan solo dos días de haber sido publicado. Asimismo, cuenta con más de 695 mil me gusta y alrededor de 4.500 comentarios.

El clip que solo tiene una duración de 22 segundos inicia mostrando al animal caminando tranquilamente dentro de la casa donde reside, cuando de pronto la cámara enfoca a una cucaracha con las patas hacia arriba. Al verla, “Menta” corre hacia ella y trata de cogerla con la boca, pero apenas la roza, comienza a sacudir la cabeza rápidamente y abre la boca, mientras sacude la lengua que tuvo un ligero contacto con el insecto.

Todo lo hace con una expresión de asco que luego fue acompañada de arcadas, demostrando que el pequeño roce que tuvo le generó asco y no lo toleraba más.

Mientras seguía sacudiendo su lengua, rodeó al blatodeo y comenzó a olerlo, pero ni bien lo hizo, los signos y comportamiento de rechazo volvieron a apoderarse del cuerpo y rostro del can.

Este hecho ocasionó la risa de su dueña, quien no dudó en compartir el curioso material a través de la plataforma de TikTok, volviéndose un viral.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios?

Sin duda aquellas imágenes impactaron a más de un usuario de |a plataforma de origen chino y algunos compartieron las experiencias que tuvieron con sus canes e inclusive se sintieron identificados con “Menta” y compartieron sus experiencias.

“Yo después de tomar 5 chupitos de tequila del tirón”, “Jaja, es buenísima la reacción de ella. Yo también reaccionaría igual”, “Cuando mueren las cucarachas desprenden un olor que desagrada y es probable que eso haya pasado con la perrita. Particularmente a los perros les da asco, por eso no se la suelen comer”, “Pues a mi perro no le importa nada. Él se come cualquier bicho que se le acerque a menos de 5 metros”, “A mi perra le pasa igual con los insectos, de hecho, le da náuseas y babea. Hasta ahora no sé cuál es el motivo real”.

