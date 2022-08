Sergio Peña figura en el equipo ideal de la fecha 18 de la Liga Allsvenskan de Suecia

Peña figura en el once ideal del Allsvenskan. (Internet)

Sergio Peña, volante del Malmö FF, fue el jugador más destacado en el triunfo de su club por 3-1 ante el Sundsvall. Este partido se jugó por la décimo octava fecha de la Allsvenskan (liga de Suecia) y el peruano, debido a su gran desempeño durante los 90 minutos, fue seleccionado en el once ideal de dicha jornada.

Los números del mediocampista blanquirrojo, en este encuentro, han sido determinantes para que la organización del torneo lo ubiquen dentro del equipo modelo. El seleccionado bicolor tuvo la puntuación más alta (8,4) de su plantel según SofaScore y, pese a no anotar un gol o dar una asistencia, fue la máxima figura del duelo.

Peña destacó en el encuentro obteniendo las siguientes estadísticas: 89% de precisión de pases, realizó 106 toques, completó 14/17 pases largos, dio 7 pases clave y creo 2 chances claras. Por esa razón, el exjugador de Alianza Lima recibió el reconocimiento y fue incluido en la oncena principal de la fecha.

El futbolista peruano comparte esta distinción junto a Davor Blažević (Hammarby IF), Eric Larsson (Malmö FF), Even Hovland (BK Häcken), Mads Fenger (Hammarby IF), Niklas Hult (IF Elfsborg), Gustav Wikheim (Djurgårdens IF), Yasin Ayari (AIK Solna), Joel Asoro (Djurgårdens IF), Marcus Antonsson (IFK Värnamo) e Isaac Kiese Thelin (Malmö FF).

Peña y otros dos compañeros del Malmö en el once ideal. (dplus_sportSE)

Los números de Peña

Sergio Peña llegó al Malmö FF en el 2021. En dicha temporada los ‘himmelsblått’ lograron salir campeones del Allsvenskan al ubicarse en el primer lugar con 59 unidades. Lograron llevarse el título al tener más diferencia de goles que el AIK Solna ya que este club obtuvo el mismo puntaje que el equipo del volante peruano.

En este año, el seleccionado blanquirrojo participó en 14 partidos (tanto en la liga como en copas internacionales) y no pudo anotar ningún solo gol.

En esta nueva temporada, el mediocampista bicolor ha tenido más presencia en el once titular del director técnico Andreas Georgson y ha disputado más partidos que la temporada pasada. Peña acumula un total de 21 encuentros y ha podido anotar su primer gol con la camiseta celestes.

El único gol con el Malmö FF lo anotó ante en la derrota ante el GIF Sundsvall el 1 de julio por la fecha 12 de la Liga de Suecia y lo marcó a los 7 minutos de empezado el encuentro.

El gol de Sergio Peña en la Allsvenskan. (Youtube)

Malmö y sus próximos partidos

Tras la victoria del Malmö FF ante su similar del Sundsvall por la Liga de Suecia, el equipo de Sergio Peña logró escalar hasta la cuarta posición con un total de 33 unidades y se ubican a solo cinco puntos del líder que es BK Häcken. El próximo encuentro para los ‘di blåe’ es contra el Mjällby AIF este domingo 21 agosto a las 8:00 am (hora peruana) en el Estadio Strandvallen.

Es válido mencionar que, este jueves 18 de agosto a las 12:00 pm (hora peruana), el club del seleccionado peruano enfrentará al Sivasspor por el encuentro de ida de los playoffs de la Europa Legue. El partido de vuelta será el 25 de agosto y el ganador de dicha llave clasificará a la fase de grupos de la competición.

Malmö está a dos partidos de clasificar a la fase de grupos de la Europa League. (Internet)

