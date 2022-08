Hernán Barcos se refirió a la posible vuelta de Jefferson Farfán en Alianza Lima vs Universitario

Hernán Barcos respondió a la pregunta vinculada al regreso de Jefferson Farfán.

La vuelta de Jefferson Farfán es algo que espera todo el pueblo ‘blanquiazul’. Su compañero Hernán Barcos se refirió a la posibilidad de que la ‘Foquita’ pueda estar apto para el Alianza Lima vs Universitario de Deportes. Cabe recordar que el peruano no ha podido disputar ningún partido en este 2022.

El delantero ‘íntimo’ contó que el ‘10 de la calle’ viene trabajando en fisioterapia y pidió calma. “No nos podemos adelantar a que va a volver mañana porque no está apto para eso. Pero estamos todos esperando que él se pueda recuperar y se sienta bien y con ganas para poder jugar”.

El ‘Pirata’ fue consultado sobre la vuelta de Jefferson Farfán para el Universitario vs Alianza Lima y esta fue su respuesta: “Ojalá, Farfán es un jugador importante para nosotros. Ojalá puede estar lo más pronto posible. No sé si para el clásico, después o antes. Eso no sabría decirte, pero esperemos que nos pueda ayudar como lo hizo el año pasado”.

Jefferson Farfán y Hernán Barcos fueron importantes para el título de Alianza Lima del año pasado.

Cuándo se jugará el Universitario vs Alianza

La Liga 1 anunció la programación del clásico del fútbol peruano, el cual se jugará en la fecha 10 del Torneo Clausura. Este compromiso se llevará a cabo. exactamente, el domingo 4 de setiembre a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Lo más probable es que sea solo con hinchada local.

Es decir, Jefferson Farfán tendrá 16 días para estar en óptimas condiciones y sumar minutos en el Universitario vs Alianza Lima. Siguiendo la línea de las declaraciones de Hernán Barcos, esto parecía poco probable porque aún no entrena a la par de sus compañeros.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura 2022.

La ausencia de Farfán en Universitario vs Alianza

Desde su regreso a la Victoria, Jefferson Farfán no ha podido disputar ningún partido ante la ‘U’. En el 2021, los ‘blanquiazules’ vencieron 2-1 a los ‘cremas’ en el Nacional con goles de Ricardo Lagos y Axel Moyano. En esta temporada, los ‘íntimos’ golearon 4-1 a los ‘merengues’ en el Monumental. Jairo Concha hizo un doblete y Hernán Barcos y Arley Rodríguez también marcaron.

A diferencia del clásico con Universitario, la ‘Foca’ si ha podido enfrentar a otro histórico rival: Sporting Cristal. El ‘equipo del pueblo’ nunca perdió contra los ‘celestes’ cuando el delantero nacional participó del partido. En total jugó tres compromisos, incluyendo la definición por el título nacional.

