Martín Liberman criticó la sanción de Boca Juniors a Carlos Zambrano porque este fue el golpeado

Martín Liberman cuestionó a Boca Juniors por suspender a Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano rompió su silencio y contó detalles de la pelea con Darío Benedetto en el descanso del Boca Juniors vs Racing. Después de la palabra del ‘León’, el periodista Martín Liberman escribió un tajante mensaje sobre la decisión del club argentino de suspenderlo por dos partidos.

El ‘Colorado’ reposteó la publicación de las declaraciones del ‘Kaiser’ sobre lo que aconteció con el ‘Pipa’ en la interna del conjunto ‘xeneize’ y se mostró en contra de la sanción contra el defensor.

“Un nuevo conflicto. El número 3000 de la peor dirigencia de la historia de Boca. Zambrano dijo que ligó una trompada y encima lo suspenden. No hacen una bien. Verdaderos socios de Boca, piensen que van a hacer el año que viene. Cualquiera es mejor que estos. Rompieron todo en 2 años”, escribió Martín Liberman en su cuenta de Twitter.

Martín Liberman arremetió contra Boca Juniors.

Pese a que Martín Liberman ha cuestionado en diversas ocasiones el rendimiento de Carlos Zambrano en Boca Juniors, el periodista se puso del lado del peruano en la última polémica. Asimismo, una vez más aprovechó para juzgar la labor de Juan Román Riquelme y compañía.

El descargo de Carlos Zambrano

A poco días del escándalo en Boca Juniors, Carlos Zambrano conversó con Trome sobre lo sucedido con Darío Benedetto en el entretiempo del choque con Racing Club. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato”. Asimismo, señaló que él se contuvo y luego el ‘Pipa’ le pidió disculpas en el vestuario.

A su vez, el ‘León’ mostró su discordancia con su sanción por parte de su club. “Me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.

Carlos Zambrano contó detalles de la pelea con Darío Benedetto.

La sanción contra Carlos Zambrano

Boca Juniors se pronunció sobre la sanción contra Carlos Zambrano y Darío Benedetto por la pugna en el camerino. A través de un comunicado, manifestó que los dos futbolistas no serán considerados para los encuentros frente a Rosario Central y Defensa y Justicia, ambos por la primera división argentina.

El partido con el ‘Canalla’ se jugó ayer y terminó igualado 0-0 en la Bombonera. El ‘León’ tampoco estará en el compromiso contra los ‘halcones’, que se llevará a cabo este domingo en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

La reaparición del peruano sucederá el próximo domingo 28 de agosto cuando los ‘bosteros’ se enfrenten a Atlético Tucumán, actual líder del certamen. La hora aún no esta confirmada, pero Boca será local.

Carlos Zambrano fue respaldado

En medio de su cuarta polémica en Boca Juniors, Carlos Zambrano fue elogiado por Juan Román Riquelme, vicepresidente del club argentino. El exfutbolista volvió a mostrar su debilidad y destacó el papel del defensor nacional con camiseta ‘azul y dorada’.

“Hemos tenido a Russo y a Battaglia, le ha tocado durante dos años a Zambrano jugar todos los partidos de su selección, estuvo a un partido de ir a un Mundial y se comportó como un señor”, enfatizó el popular ‘Topo Gigio’.

Por otro lado, Juan Reynoso, actual DT de la selección peruana, también opinó del incidente de Carlos Zambrano. El ‘Cabezón’ considera que lo que ocurrió es totalmente un hecho de fútbol. Como si fuera poco, el estratega de 52 años compartió que el central estará en la lista de convocados para el amistoso con México en setiembre y que será en Estados Unidos.

