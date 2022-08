Juan Reynoso se quebró al recordar a su padre

El técnico de la selección peruana narró las veces en que pudo acompañarlo cuando era jugador

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, se quebró al borde de las lágrimas al recordar a su padre en el contexto de su reciente designación como DT del combinado incaico.

Elogio a Ruidíaz

En otro momento, Reynoso se refirió al delantero de Seattle Sounders de la MLS y no dudó ponderar el juego de la ‘Pulga’

“A mí me gusta mucho, y creo que no es un secreto, Raúl (Ruidíaz). Es uno de esos delanteros que no los quieres marcar porque pareciera que no está en la cancha, te desconecta y piensas que no se va a mover o no te va a picar. Pero de pronto te frustras porque ya te marcó”, expresó.

Además, analizó las chances que ha tenido Ruidíaz en la selección y su desempeño en el campo de juego. “Yo creo que no le ha favorecido, por momentos, la estructura del juego de Perú. Y las pocas veces que empezó, los equipos ya estaban muy atrás. Así que ya no había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas o para que termine definiendo en un espacio vacío en el área. Porque curiosamente Raúl da la impresión, lo ves y es bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota arriba, pero ya con 6 u 8 en el área no hay espacio que pueda ocupar”.

