Pold Gastelo llegó a La Gran Estrella para dar clase maestra de actuación a los participantes

Pold Gastelo, reconocido primer actor peruano, llegó a las instalaciones de La Academia, lugar donde toman sus clases los concursantes de ‘La Gran Estrella’. El intérprete y profesor de Del Barrio Producciones se encontró con los participantes para darles una clase maestra de actuación.

Con mucho entusiasmo, los jóvenes recibieron a Pold Gastelo y se involucraron en una actividad para liberar sus tensiones y temores.

“Ha sido una experiencia bacán, porque he visto a los chicos con muchas ganas de participar, de concursar”, indicó el actor nacional de cine, teatro y televisión.

Como se recuerda, en una anterior ocasión, el productor Sergio George visitó a los integrantes de ‘La Gran Estrella’ para hablarles de la industria musical. Esta vez, Pold Gastelo hizo su gran entrada a La Academia, teniendo las mejores impresiones.

“He visto mucha disposición para el trabajo, para aprender y eso es básico. La gran fortaleza es que veo chicos con talento y muchas ganas de competir. Hay que seguir chambeando para que ellos adquieran mayor seguridad en ellos mismos”, indicó.

Asimismo, señaló que si bien es cierto, hay mucho empeño para aprender, es importante tener en cuenta que hay mucho camino que recorrer.

“Tienen que ser conscientes en un largo camino de aprendizaje, son personas que quieren pararse en un escenario y brillar, y eso en principio me parece maravilloso” , concluyó el actor y profesor de Del Barrio Producciones.

Pold Gastelo visitó a los participantes de La Gran Estrella.| Instagram.

Michelle Alexander hace propuesta a integrante

Como se sabe, Michelle Alexander es la productora de dicha productora. En la última edición del programa, vio en uno de los participantes pasta para la actuación. Es por ello que no dudó en darle una oportunidad en este rubro ofreciéndole clases en su taller de actuación.

“Claro que aún le falta aprender más, porque en la actuación no se trata solo de carisma, hay que prepararse, hay que ser un profesional. Si él pone de su parte, yo feliz de contribuir en la carrera de este joven piurano, a quien, con el tiempo, podríamos ver hasta protagonizando alguna novela ”, dijo Michelle Alexander, refiriéndose a Diego Cruz.

Asimismo, indicó que ve mucho talento en la pista de ‘La Gran Estrella’. “Aquí, hay mucho talento, estoy sorprendida y contenta”, aseguró.

Por su parte, Diego Cruz no dudó en agradecer esta oportunidad. Él tiene 25 años y estudió comunicación de marketing en la Universidad de Piura.

“En esta dos semanas me he dado cuenta de que cada gala es una noche de sorpresas, y este sábado he recibido una de las mejores sorpresas de mi vida. Esta invitación es una oportunidad única, no se da dos veces en la vida. La señora Michelle Alexander tiene un ojo con mucha experiencia, ella ha visto algo en mí, y eso me honra mucho. Espero, algún día, ser parte de alguna de sus novelas , ¡estoy feliz y agradecido por esta oportunidad!”, concluyó.

