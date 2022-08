Conoce cuál es el significado de la palabra 'funar' según la RAE. (Pixabay)

El uso de las redes sociales ha creado un nuevo comportamiento en las personas. En comparación a años anteriores, las personas pasan más tiempo en las redes sociales y en plataformas digitales donde exponen su percepción y opinión sobre el contenido mostrado a través de los comentarios y es ahí donde se observan palabras curiosas.

Se tratan de términos poco conocidos para muchos, pero usados constantemente por otros. Algunas de esas palabras se vuelven parte del lenguaje coloquial de los jóvenes, trasladándose de las redes sociales a la interacción personal, hecho que termina confundiendo y generando curiosidad en aquellos que no están familiarizados con estas “nuevas palabras”, cayendo en la búsqueda del significado. Un ejemplo es la utilización de ‘funar’ y la Real Academia Española (RAE) expone cuál sería su significado.

¿Qué significa la palabra funar?

La palabra funar, no forma parte del diccionario de la RAE, pero ha sido recogida por el Diccionario de Americanismos, perteneciente a la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Funar es frustrarse algo, no llegar al fin deseado. También es hacer que algo disminuya su calidad, dentro del lenguaje popular. Además, en Chile se le atribuye el significado de “organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionados con actos de represión delante de su sede o domicilio”, según la Asale.

Señalar.

Son varios los significados que se le atribuye a este término, pero como resumen, su uso estaría asociado a una denuncia pública, sobre todo, en redes sociales; sin embargo, las personas podrían caer en temas jurídicos si el señalamiento o juzgamiento no se encuentra bien fundamentado, cayendo en la injuria o calumnia.

¿Quién creó la palabra funar?

La palabra no tiene un estudio que demuestre cuál es su origen. Lo que sí se ha visto hasta el momento es que su uso se incrementó tras la participación de los usuarios en el juego cibernético Among Us, donde la principal acción era encontrar al impostor. Para hacerlo, los participantes deben de acusar a sus compañeros y así descubrir al infiltrado, aunque este se puede esconder bien y terminar ganando el juego.

Los jugadores en línea lo llamaron “Funar o ser funado”, debido a que los demás participantes votaban para adivinar quién sería el impostor y así, echarlo de la partida; sin embargo, cuando un participante inocente informaba de algún dato que podría dar con el infiltrado, este era visto como sospechoso y lo terminaban sacando del juego. En otras palabras, te unías al grupo para acusar, desacreditar y expulsar a alguien (funar) o eras el que terminaba siendo echado del juego y acusado (funado).

Conoce cuál es el significado de la palabra 'funar' según la RAE. (Captura)

¿Qué es funar en Facebook?

Se refiere a la acción de desacreditar a alguien a través de las plataformas digitales, exponiéndolo de forma pública al señalamiento abierto de los usuarios.

Esta práctica se ha vuelto cada vez más usual, sobre todo, en las plataformas de Instagram y TikTok, donde las personas comparten videos de su vida cotidiana, forma de pensar, posición frente a un tema o inclusive, son grabadas por terceros sin que lo sepan.

Conoce cuál es el significado de la palabra 'funar' según la RAE. (Captura)

Una vez publicado en redes sociales, el material termina siendo objeto de comentarios por parte de los usuarios y en algunas ocasiones son señalados por el escarnio público.

