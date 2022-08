Mariano González advirtió que campaña de “victimización” de Pedro Castillo solo empeora su situación

Exministro critica discursos del jefe de Estado.

No le cree nada y asegura que la ciudadanía tampoco. A través de una entrevista con RPP Noticias, el exministro Mariano González indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería cambiar de estrategia, ya que su plan de “víctima” no contribuye a su situación actual.

Según el exfuncionario, lo que se escucha en los últimos discursos del jefe de Estado, tiene el mismo mensaje y el contexto es repetitivo, lo cual, según su perspectiva, estaría perjudicando aún más la imagen que tiene en estos momentos.

“Toda la campaña de victimización solo empeora su situación. Lo mejor sería afrontar, pero vemos que esto se hace difícil. Esta campaña podría haber calado entre sus propios seguidores, pero la sociedad civil se va dando cuenta y hay iniciativas ciudadanas que se deben saludar”, indicó durante su entrevista.

“Yo creo que el trabajo de la Fiscalía, espero respaldado por el Poder Judicial, en su momento va a dar resultados”, agregó en el programa “Todo Se Sabe” de RPP.

De esta forma, Mariano González, rechazó y cuestionó las últimas declaraciones del mandatario hacia la Fiscalía y el Congreso de la República, reiterando que, si solo se dedica a hacerse la víctima, se seguirá deteriorando su imagen ante la población.

Sobre caso Yenifer Paredes

Yenifer Paredes se entregó a la justicia un día después de ordenada su detención.

Por otro lado, el extitular de la cartera del Interior, calificó de “timorato” al juez que rechazó pedido fiscal para incautar cámaras de acceso a residencia de Presidencia y Palacio de Gobierno en la búsqueda de Yenifer Paredes.

También señaló, que no comparte la posición del juez Justiniano Romero, al no permitir que la Fiscalía tenga acceso a las cámaras de seguridad en Palacio de Gobierno para los días 8, 9 y 10 de agosto, por el caso que involucra a la hermana de la primera dama y esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes.

“El juez ha sido timorato desde el primer momento. Para la primera medida también se manifestó en contra, luego fue la Sala quien corrigió y en este nuevo pedido vuelve a decir que no tiene ninguna competencia para ello”, expresó.

“Yo creo que es un poco de temor quizás a ejercer su función en este caso, pero no me cabe duda que tarde o temprano va a tener que disponer (los videos) porque esa versión de que hay secretos de estado es absurda y no tienen nada que ver con los registros de las cámaras de seguridad”, señaló al intermedio de su entrevista en RPP.

Pero eso no es todo, Mariano González aprovechó el final de su intervención, para indicar que, najo su perspectiva, los congresistas son muy pacientes con Castillo Terrones, a pesar de todas las investigaciones que se están procesando en la Fiscalía.

Tampoco descartó que podría haber videos comprometedores del mandatario. “Yo no podría descartar (videos del presidente), pero creo que el testimonio de Juan Silva será definitivo y la esperanza del Ministerio Público es que cuando el señor se entregue a las autoridades brinde la cantidad de evidencia necesaria para terminar con esta danza de espera”, concluyó.

Como se recuerda, el 4 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Mariano González como nuevo titular del Mininter. Sin embargo, luego de exactamente 15 días, el mandatario decidió separarlo de manera sorpresiva de su Gabinete Ministerial. Así lo hizo saber mediante un tuit.

