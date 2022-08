Liga 1 2022: Programación de la jornada 8 del Torneo Clausura

Así se jugará la jornada 8 del Torneo Clausura.

La Liga 1 no para. Este viernes arrancará la fecha 8 del Torneo Clausura con enfrentamientos atractivos y la vuelta de un equipo: Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’ volverán a afrontar un partido después de casi un mes. El cuadro ‘íntimo’ es uno de los clubes que están en la pelea de la segunda fase del campeonato nacional. Revisa todos los choques de la jornada.

Universidad Técnica Cajamarca y Ayacucho FC abrirán el fin de semana de fútbol en el estadio Héroes de San Ramón, mientras que el Deportivo Binacional vs Sport Boys la cerrarán en Juliaca.

El duelo llamado a ser el más riguroso es el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Los dirigidos por Carlos Bustos no juegan desde el 31 de julio y llegarán descansados. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ viene de golear 4-0 a UTC en condición de local. Si bien este último no marcha bien en el Clausura, se encuentra en las primeras posiciones del Acumulado, por ese motivo será un gran espectáculo en Matute.

Atlético Grau y Cienciano chocarán para mantenerse entre los primeros lugares de la segunda fase. Los de Piura superaron a Deportivo Municipal y se ubican en lo más alto de la tabla, mientras que el ‘Papá' perdió el paso con Sport Boys y bajó hasta la tercera casilla.

Universitario de Deportes buscará sumar una nueva victoria contra ADT en Tarma. Los ‘cremas’ vienen recargados después de vencer a Binacional en el Monumental, pero no tendrá a un rival accesible. La altura y su última victoria juegan a favor de los ‘celestes’.

Universitario venció 2-0 a Binacional por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal quiere seguir en la senda del triunfo y enfrentará a Universidad San Martín. El equipo de Roberto Mosquera hizo un tremendo desgaste para quedarse con los tres puntos ante Carlos Stein y saldrá en búsqueda de ser el nuevo líder del Clausura.

Partidos de la jornada 8 del Clausura

Viernes 19 de agosto

UTC vs Ayacucho FC

Hora: 15:00

Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 20 de agosto

Deportivo Municipal vs Alianza Atlético

Hora: 13:15

Estadio: Iván Elías Moreno

Cienciano vs Atlético Grau

Hora: 15:30

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 21 de agosto

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Hora: 11:00

Estadio: Alejandro Villanueva

Carlos Stein vs Melgar

Hora: 13:00

Estadio: Víctor Montoya Segura

César Vallejo vs Carlos A. Mannucci

Hora: 13:15

Estadio: Mansiche

ADT vs Universitario de Deportes

Hora: 15:00

Estadio: Municipal Unión Tarma

San Martín vs Sporting Cristal

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Binacional vs Sport Boys

Hora: 18:00

Estadio: Guillermo Briceño

Tabla del Clausura

PUESTO | CLUB | DIFERENCIA DE GOLES | PUNTOS

1. Atlético Grau | 5 | 16

2. Sporting Cristal | 5 | 14

3. Cienciano | 4 | 14

4. Alianza Lima | 5 | 13

5. Melgar | 4 | 12

6. César Vallejo | -2 | 12

7. Deportivo Binacional | 5 | 10

8. Universitario de Deportes | 5 | 10

9. Sport Boys | 2 | 10

10. ADT | 0 | 10

11. Alianza Atlético | 3 | 9

12. Deportivo Municipal | -1 | 9

13. Sport Huancayo | 6 | 8

14. Academia Cantolao | -4 | 6

15. Carlos Stein | -4 | 4

16. Carlos A. Mannucci | -5 | 4

17. San Martín | -11 | 4

18. Ayacucho FC | -6 | 3

19. UTC | -11 | 3

