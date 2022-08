Pedro García señaló: “Fue el mejor partido de Carlos Compagnucci, pero el rival no le exigió”

El periodista deportivo sigue ampliando su opinión respecto a Universitario de Deportes. Sin embargo, aún no es suficiente para él (Video: MOVISTAR DEPORTES)

En el último programa de ‘Al Ángulo’, Pedro García opinó sobre el desempeño de Universitario ante Binacional en el Estadio Monumental de Ate, donde los ‘cremas’ derrotaron 2-0 con doblete de Alexander Succar. Para el periodista, fue el mejor partido de Carlos Compagnucci, pero considera que el ‘poderoso del sur’ no lo exigió.

“El rival no fue Cienciano o Boys, que te mueven la pelota. Reacciona con el 0-2 abajo”, apuntó. Como se sabe, el cuadro de Ate volvió al triunfo luego de tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura de Liga 1.

“La expulsión (de Piero Guzmán) le dio mucha vida a Binacional”, acotó Diego Rebagliati sobre lo ocurrido el último sábado por la noche en el Estadio Monumental. “Ahí el partido cambia bastante”, volvió Pedro García.

Hace unos días, en el contexto de la mala racha de Universitario, el también reportero fue incluso más tajante con sus juicios. “La ‘U’ está con ‘roche’ (vergüenza). ¿Hace cuánto que no es campeón? ¿Qué pasaría si Alianza o Cristal en una década no son campeones? La ‘U’ no se puede permitir eso. Esto no es responsabilidad de los que están hoy, más bien son parte de, porque lo han conducido a una situación parecida. Es muy complicado que sea campeón a fin de año”, señaló.

Pese al difícil presente, Jean Ferrari, administrador del club, respaldó totalmente el trabajo de Carlos Compagnucci. “Vemos el trabajo de Carlos y lamentablemente las ocasiones que se originan en base al buen funcionamiento no se están concretando. Se tiene que seguir trabajando para que eso se pueda corregir”, afirmó en ‘Fútbol en América’.

Carlos Compagnucci se retiró en plena conferencia

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de Universitario, el estratega argentino brindó algunas declaraciones. Sin embargo, en un determinado momento, decidió levantarse de su asiento y dejó sala en la que se estaba llevando a cabo el evento con transmisión en vivo para los distintos canales audiovisuales que cumplían con la cobertura. Los periodistas presentes no entendieron la razón y quedaron con la incertidumbre. “Disculpen. Me siento incómodo, Vanessa”, fue la última frase que dijo Compagnucci. Se dice que la molestia, mencionada por el técnico, recae en un problema de audio con los micrófonos de la mesa central.

No obstante, en la misma línea que García y sus opiniones en torno a Universitario, el también panelista de Al Ángulo, Michael Succar, resaltó el bochornoso evento. “Ha debido emitirse un comunicado de disculpas. Si el técnico se siente mal en su propia casa, los periodistas no tienen la culpa de eso. Dicen que viene de una incomodidad previa. De un audio que él lo puede escuchar producto del eco que se genera en el lugar”, afirma el periodista junto a la teoría de una posible razón por la que el entrenador reaccionó de tal manera.

Carlos Compagnucci abandona conferencia de prensa de Universitario. (GOLPerú)

