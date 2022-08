Alberto Quintero y su malestar cuando lo cambian en los partidos: “Es mi personalidad, nunca he tenido problemas”

El panameño fue consultado por esta situación, que es una referencia a la sustitución en el Universitario vs Binacional. (El Marcador)

Universitario de Deportes logró cortar la mala racha de tres partidos sin ganar de forma consecutiva luego de derrotar a Deportivo Binacional en la fecha 7 del Torneo Clausura. Uno de los mejores jugadores en dicho encuentro fue Alberto Quintero, quien si bien no anotó, desequilibró cada vez que pudo, aunque fue cambiado casi al inicio del segundo tiempo, algo que incomodó como se pudo apreciar. Justamente, el atacante panameño habló de este tipo de situaciones y explicó el motivo de su molestia.

Antes que todo, es importante mencionar que ‘Chiquitín’ fue entrevistado por el medio de su país, El Marcador, y fue consultado por estas acciones, ya que con su selección también lo ha realizado. “Eso es normal en los jugadores. Me molesta que me saquen y no tiene nada que ver con el compañero que va a entrar, sino que es mi personalidad, mi carácter, mi ambición, mi manera de vivir el fútbol. Yo quiero estar siempre. Podemos ir ganando 4 a 0, el entrenador puede tener la razón o no, pero creo que esa pasión que no hace conformarme con nada es lo que ha hecho que me mantenga mucho tiempo fuera de mi país”, comentó.

Ahora, el hecho de que haya justificado su accionar, no quiere decir que no reconozca que puede ser incómodo para otras personas, por lo que aseguró disculparse con los referidos y, sobre todo, con su entorno. “De repente los gestos pueden ser malos y lo entiendo. Pido la disculpas del caso a mis compañeros siempre. Ellos me conocen, me entienden cómo soy, cómo vivo el fútbol y los entrenadores también lo hacen”, dijo.

El atacante panameño expresó su molestia por ser sustituido ante el conjunto de Juliaca. (GOLPERU)

Del mismo modo, aclaró que jamás tuvo inconvenientes con ningún colega ni DT y agregó que estas actitudes, en algunos casos, gustan a los entrenadores, pues demuestran coraje y las ganas de ayudar al equipo. “Yo nunca he tenido problemas con ningún entrenador, con ningún compañero. Siempre he hecho vestuario, he tirado para adelante, he puesto el pecho y hay entrenadores que le gusta ese tipo de jugadores. Lastimosamente, ese es un futbolista que le demuestra al técnico que quiere estar siempre ahí, y sobre todo en los momentos más difíciles”, declaró.

“No lo veo mal (molestarse), de repente sí el gesto y lo demás, pero siempre he sido un jugador con muchas ambiciones de ganar y así lo he vivido toda mi carrera”, añadió.

El periodista que lo entrevistó hizo alusión a su relación con el seleccionador de Panamá, el hispano-danés, Thomas Christiansen. El extremo expresó que el estratega tuvo una etapa como futbolista y que, por tal motivo, sabe que el jugador puede reaccionar de esa manera y lo entiende. “Son emociones que uno no puede controlar, pero nunca lo hago con esa mala leche de faltarle el respeto al entrenador o al compañero”, concluyó.

Rendimiento del panameño ante Binacional

Y es que Alberto Quintero fue una de las figuras de la ‘U’ en el cotejo ante el conjunto de Juliaca. Se mostró activo durante la primera mitad y con sus corridas, tanto por las bandas como por el centro, causaron peligro al elenco contrario. De hecho, se puede considerar que tuvo el mejor performance en lo que va del año.

En esa línea, podría decirse que le faltó coronar su actuación con gol, pero no alcanzó. Esto sumado a que el técnico Carlos Compagnucci lo sacó a los 55 minutos luego de la expulsión de Piero Guzmán. El argentino se vio en la obligación de poner a un elemento defensivo (Alfonso Barco) por uno ofensivo (‘Chiquitín’). Entre palabras de alto calibre y diversos gestos fue cambiado, aunque luego el DT reconoció entender el enojo del centroamericano. La situación no ha llegado a mayores y por el bien de los ‘merengues’ apuntarán a revertir la situación en el torneo local.

Alberto Quintero celebrando efusivamente el gol de Alexander Succar a Binacional. (Universitario)

SEGUIR LEYENDO