Adolescente peruana de 16 años ingresó a 10 universidades de EE.UU., Reino Unido, Portugal, Suiza y Japón

Adolescente peruana de 16 años ingresó a 10 universidades extranjeras. (GEC)

Orgullo cusqueño. Gabriela Agüero Muñoz es una estudiante de quinto año de secundaria del colegio Innova Schools, ubicado en la urbanización Larapa, distrito de San Jerónimo en el Cusco que ha logrado una gran hazaña en su etapa escolar: ingresar a 10 universidades internacionales.

La adolescente de apenas 16 años ha decidido estudiar Derecho en alguna universidad en el extranjero, es por ello que con apenas 15 años empezó a investigar acerca de las casas de estudio que ofrecen esta carrera en el exterior.

Es así que, desde el año pasado, dio inicio a los procesos de admisión en 25 universidades en todo el mundo. Dos casas de estudio rechazaron su postulación debido a su corta edad. Las profesiones de su elección fueron principalmente Derecho, pero también entre sus opciones se encuentra Ciencias Políticas y Administración de Negocios.

La destacada estudiante del Cusco ya ha obtenido su carta de ingreso en al menos 10 prestigiosas universidades:

Reino Unido:

De Montfort University Leicester

Universidad de York

Universidad de Liverpool

Birmingham City University de Inglaterra

London South Bank University

Universidad del Oeste de Inglaterra

Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos

Universidad Internacional de Tokio en Japón

Universidad de Lisboa en Portugal

ETH Zurich en Suiza.

Y aún está a la espera de los resultados de su proceso de admisión en otras 13 casas de estudios , como Columbia y Harvard de Estados Unidos.

Gabriela Agüero Muñoz aún no se ha decidido por alguna de las universidades a las que ha ingresado, pero manifestó que su favorita es la Universidad de York. “La facultad de Derecho allí se acomodaría a mi personalidad, pues soy una persona muy extrovertida y habladora. Los abogados que producen son litigantes y van a las cortes, pero otra opción fuerte es la universidad de Zurich, la séptima mejor universidad del mundo”, indicó en entrevista para el diario El Comercio.

La Universidad de York es su favorita. (GEC)

Corresponsal escolar

El diario El Comercio, cuenta con un programa de Corresponsales Escolares, donde los alumnos pueden desarrollar sus habilidades para realizar notas y artículos guiados por periodistas.

Gabriela Agüero fue parte de este programa, y manifestó que esta experiencia fue mencionada en sus ensayos de postulación a las centros de estudios superiores. “Desde temprana edad mi abuelo materno me leía periódicos y eso despertó mi curiosidad por la sociedad. Siempre me he sentido cómoda con las letras y la comunicación. El Derecho es una combinación perfecta de ambas, de conocer el mundo alrededor y cómo funciona la ley que está escrita en cada lugar”, expresó.

A través de sus redes sociales, la joven estudiante agradeció a su familia y a quienes creyeron en sus sueños. “He sido una niña muy feliz, con las mejores loncheras del salón y una cantidad interminable de cosas por decir, ni traviesa ni inquieta, pero si bendecida, siempre tuvimos todo”, puntualizó.

