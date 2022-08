Muchos niños no comprenden un texto simple y la educación empeora en Perú, según el Banco Mundial

Como resultado de la peor crisis de la educación y el aprendizaje de la que se tenga registro en la historia, la pobreza de aprendizajes se incrementó en un tercio en los países de ingreso bajo y mediano en América Latina.

En los últimos cuarenta años las tasas de escolaridad en la educación primaria han tenido un incremento notorio en el Perú y toda América Latina. Es así que la tasa de escolaridad en primaria en América Latina es casi 100%, lo que significa que todos los niños van a la escuela, indicó Jaime Saavedra, director Global de Educación del Banco Mundial.

Sin embargo, el experto del Banco Mundial durante su exposición sobre los “Retos de la educación en el Perú y América Latina” señaló que en la educación secundaria la cobertura todavía está en 80%, lo que quiere decir que la deserción en este nivel educativo todavía no se ha superado, ya que existen serios problemas de acceso en los países de ingresos más bajos.

Ante esta realidad, Saavedra se cuestionó ¿qué si con esta expansión que se ha visto en el acceso a la escolaridad realmente los niños están aprendiendo? O sea, ¿si con el acceso a la escolaridad al mismo tiempo se ha mantenido la calidad de la interacción de maestro y alumnos en las escuelas? “Es una situación que resulta compleja” , comentó el experto.

De acuerdo a cifras del Banco Mundial, el alfabetismo de estudiantes que han cumplido al menos cinco años en la escuela en América Latina está al 90%, lo que quiere decir que han aprendido relativamente comparando con países de África donde ha habido un inmenso deterioro en la región.

No obstante, en los niños nacidos en 1995 si se ha visto un deterioro en América Latina, lo que demuestra que hay un deterioro de lo que está pasando al interior de las escuelas. “A medida que el sistema educativo se expandió la calidad se redujo y esto es un gran problema que tenemos enfrentando hoy en la educación de América Latina”, dijo Saavedra.

¿Qué está pasando hoy en la educación de América Latina?

Según el indicador pobreza de aprendizajes -que mide el porcentaje de niños de 10 años que pueden leer y entender un texto simple- en países de ingresos medios y bajos en América Latina, está en un altísimo 57%. “Esto no quiere decir que los niños de 10 años no sepan nada, pero es alarmante que a esa edad todavía no puedan entender un texto simple, lo cual es lo mínimo que se pide un sistema educativo” , remarcó el representante del Banco Mundial.

“Y si miramos lo que está pasando ahora en la educación pospandemia, la situación se ha deteriorado de manera dramática. En los dos últimos años, tenemos malas noticias, una es que si comparamos el 2015 con el 2019 veíamos que esa pobreza de aprendizaje estaba incrementándose, lo cual nos demuestra que no estamos en la dirección correcta”, comentó Saavedra.

Luego de dos años con las escuelas cerradas debido a la pandemia, las estimaciones del Banco Mundial, es que ese 57% de la pobreza de aprendizajes se podría haber incrementado en 13 puntos, principalmente en Asia del Sur y América Latina, regiones donde se registraron los cierres más largos de escuelas.

El cierre prolongado de escuelas en el Perú por la pandemia ha impactado en el aprendizajes de los estudiantes.

Situación educativa del Perú

Según el director Global de Educación del Banco Mundial, lamentablemente el Perú se encontraba entre el top 10 de los países en el mundo que tuvieron un tiempo prolongado de los cierres de escuela, lo cual traerá consecuencias gravísimas en cuanto a pobrezas de aprendizaje.

“El desenganche con el sistema educativo por 2 años genera mucha preocupación; y no solo por el retroceso en los sistemas escolares sino en la desigualdad que esto genera. El Perú, que es un país de ingresos medios, donde se tiene el 10% o 20% de la población más rica, los escolares estuvieron enganchados con el sistema educativo de manera parcial, a través del Zoom o cualquier tecnología virtual, lo cual es muy distinto a la educación presencial. Sin embargo, el 80% menos rico de un país como el Perú no tuvo ninguna vinculación o estímulo educativo durante dos años ”, detalló Saavedra.

Con estas cifras, el experto en educación sostuvo que las pobrezas de aprendizaje en el país podrían haberse incrementado. “Es difícil recuperar dos años tan pronto, pero se requiere una recuperación muchísimo más acelerada que deberá hacer el gobierno”.

Evaluaciones internacionales

De acuerdo a las últimas pruebas PISA, que se toman a estudiantes de 2do y 3er año de secundaria en el Perú, Saavedra expuso que, entre el 2009 al 2018, los puntajes en matemáticas, lectura y ciencia aumentaron bastante, y se pudo avanzar a niveles de otros países en la región. En matemáticas el Perú está mejor que Argentina, Colombia y Brasil, pero por debajo de Chile. En lectura, el Perú está igual que Argentina, pero debajo de Colombia y Chile: mientras que en ciencia se ha mejorado igual a otros vecinos de la región. Sin embargo, a los países que conforman la OCDE se está muy lejos.

Según una evaluación censal, para los niños de segundo grado hasta el 2016 se estaba mejorando en lectura de 15% en el 2007 se llegó a casi al 50% en el 2016; mientras que en matemáticas se había subido de 7% en el 2007 al 35% en el 2016.

“No estábamos tan bien, pero al menos estábamos mejorando en el objetivo de alcanzar algunas competencias mínimas. Sin embargo, lamentablemente en el 2018 y 2019 este índice se vino desplomado, ahora con la pandemia trae una preocupación mayor”, dijo Saavedra.

Reformas educativas urgentes en la educación peruana

El también exministro de Educación sostuvo que actualmente hay la necesidad de continuar con las reformas en la educación, lo cual es urgente y muy necesaria para mejorar la calidad y generara mayores oportunidades para los alumnos en materia laboral y profesional. Es por ello que planteó sobre cuáles son los elementos para una reforma exitosa en educación.

“ Los aprendizajes de los chicos es cómo reformar la carrera docente, la capacitación de los profesores, contar con mejor infraestructura, la mejora en el sistema escolar y los programas de acompañamiento docente. Hay un conjunto de reformas que tienen que hacerse en la educación hoy en el país ”, enfatizó Saavedra.

El especialista del Banco Mundial sostuvo que una reforma educativa requiere de un conjunto de condiciones para que sean exitosas, las cuáles deben tener un buen diseño técnico, capacidad de implementación, alineamiento político de los distintos actores para que esa reforma continúe, así como recursos financieros.

“Por ejemplo, tenemos que apuntar a un diseño razonable y adecuado de una política de entrenamiento a los docentes o una reforma universitaria, ya que el diseño de una reforma nunca va a ser perfecta desde el primer día. Es así que debemos tener un buen diseño y luego ir aprendiendo en el camino. Además, es importante tener una evaluación de impacto de los programas, pero también debemos tener una evaluación de proceso para ir aprendiendo a lo largo del camino ”, expuso Saavedra.

El experto dijo que implementar una reforma en educación es algo muy difícil y muy complejo, ya que la experiencia de los estudiantes definido por un conjunto de interacciones y transacciones que se dan todos los días entre maestros y alumnos y directores. La educación es un servicio que se da durante todos los días del año y que se tiene que proveer a ocho millones de estudiantes, y donde se encuentran trabajando medio millón de profesores en 60 mil escuelas en el Perú.

“Ese es el servicio educativo que tiene que organizar el Ministerio de Educación trabajando con las direcciones regionales en las unidades de gestión local, pero la experiencia final es el comportamiento de ese profesor o de ese director, así como la experiencia de ese alumno en la escuela”, sostuvo el representante del Banco Mundial.

En ese sentido, Saavedra comentó que la calidad de experiencia y servicio que tiene el estudiante en el aula o la universidad depende muchos factores físicos, tales como libros de textos, computadoras, entre otros; sin embargo, la real calidad de servicio y experiencia del alumno va depende del factor humano. “Se podrá tener el aula más maravillosa, pero si no tienes un excelente profesor no vas a tener una buena experiencia educativa”, agregó,

“A veces hay un error de pensar que los factores físicos en el caso de educación definen el proceso educativo, y no es así lo que principalmente define es la interacción entre ese profesor y ese alumno. La calidad depende de la calidad del factor humano y esto es lo que se necesita para una reforma educativa”, comentó el especialista.

¿Cuál es el reto educativo para los próximos años?

El director Global de Educación del Banco Mundial sostuvo que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que todos los países incluyendo al Perú firmaron en el 2014, una de ellas remarca que se debe alcanzar una educación de calidad y equitativa para los niños y niñas en primaria y secundaria al 2030, lo cual resulta un objetivo muy lejano para nuestro país.

“Una educación de calidad es por lo menos que un niño de 10 años pueda leer y entender un texto simple. Si hoy estamos en un 70% de pobreza de aprendizaje es difícil que baje a cero en el 2030. La ONU tendría que revisar los ODS porque no vamos a llegar a donde deberíamos. Es positivo que haya muchos chicos están en la escuela, pero en la realidad se percibe que muchos de ellos no están aprendiendo. Ahí está el reto que se debe promover con las reformas en educación en el país ”, puntualizó Saavedra.

