San Juan de Miraflores: Capturan a delincuente y llora porque su secuaz lo abandonó

Cual niño cuando es reprendido por sus padres, un delincuente fue capturado por agentes del grupo Terna del Escuadrón Verde y cuando iba a ser derivado hasta la sede policial, este malhechor rompió en llanto debido a que su secuaz se dio a la fuga y lo dejó solo para ser capturado por las fuerzas del orden.

El hecho se registró cuando una mujer se dirigía a su vivienda ubicada en la avenida Los Héroes en el distrito de San Juan de Miraflores y dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal captan a quien se convertiría en una víctima más de sus fechorías; no obstante, los agentes policiales lograron detener a quien se le denomina como ‘Lágrima Seca’ y a su secuaz quien logró huir a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Según refirió el coronel Villanueva, el hampón negó en todo momento haber sido partícipe de un hecho ilícito; sin embargo, al revisar el teléfono que los agentes policiales les incautaron, no supo dar respuesta.

“Nosotros hemos encontrado escusas por parte de este hombre que finge llorar y solamente para tratar de atenuar su responsabilidad frente al policía, pero nosotros ya estamos preparados, capacitados para este tipo de escenarios y actuamos de manera contundente”.

El delincuente identificado como Junior Joel Gutiérrez Rivera (29) intentó convencer a los agentes policiales para que lo liberen y que no sea investigado por el delito que había cometido.

“Yo de esto voy a estar curado, por favor, jefe, ya no voy a hacer esto, me van a perjudicar, no me hagan ese daño, no tengo nada, maestro, ni cuchillo ni drogas”, mencionó entre lágrimas el intervenido.

Ahora Gutiérrez Rivera será investigado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado ; mientras tanto la policía continúa en la búsqueda del segundo sujeto que escapó el cual se espera que pueda ser dispuesto ante la justicia en las próximas horas.

