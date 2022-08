Callao: Vecinos denuncian que exceso de basura obstruye el paso por la avenida de Morales Duárez

Exceso de basura afecta a vecinos de Morales Duárez. Foto: Referencial.

Cansados por el exceso de basura, los vecinos que viven en la zona aledaña a la avenida Morales Duárez en el límite entre Castilla y Gambeta, en el Callao, denunciaron que las autoridades de este distrito no hacen caso a sus reclamos y que esta zona se ha convertido en un gran foco infeccioso por la cantidad de ratas, animales muertos y desechos tóxicos que existe en este basural.

Incluso, muchos de ellos aseguran que la auxiliar de esta avenida está tan cargada de basura que los vehículos no pueden transitar por esta zona. Los moradores hacen un pedido especial porque los malos olores hacen que los negocios no puedan funcionar debidamente.

“La zona está llena de restos de comida, colchones, animales muertos, entre otros, que llegan a obstruir el paso por la ciclovía que fue construida hace años. La acumulación de desechos atrae a moscas y roedores que ha convertido la zona en un verdadero foco infeccioso”, expresó una vecina a Exitosa.

“Desde hace tres o cuatro meses esta avenida se encuentra así, y cada vez es peor. Antes sí recogían, pero al parecer por estar cerca a terminar su mandato ya no les interesa”, agregó otro vecino.

En contra de las autoridades

Los moradores de esta zona, mencionaron que en varias ocasiones han enviado oficios emitidos a la municipalidad del Callao solicitando que recojan estos desechos, pero nunca les hacen caso, incluso, aseguraron que están al día en el pago de los arbitrios y que pese a ello la limpieza y seguridad es nula en este lugar.

“Al alcalde no le interesa nada, tenemos conocimiento que piensa postular otra vez, pero para La Perla, y no puede ser que deje esto así. Hemos conversado con personal de la Gerencia de Habilitación Urbana, y nos dijeron que este problema no les compete y que iban a ver qué hacían, pero hasta ahora nada”, dijo otra vecina de la zona.

“Ahora que ustedes han venido a mostrar este problema, seguro que van a venir a limpiar, pero de eso no se trata. Y no importa qué alcalde esté, a nadie le interesa”, lamentan los vecinos.

Juliaca, en la región Puno, fue declarada en emergencia sanitaria

Hace unas semanas, se conoció que la ciudad de Juliaca, en la región Puno, fue declarada en emergencia sanitaria por disposición del Ministerio de Salud, por el exceso de basura acumulada en sus calles.

El Gobierno dispuso la emergencia sanitaria por sesenta días debido a la acumulación de gran cantidad de basura sin recoger en sus calles durante las últimas semanas.

De acuerdo a una resolución por parte del Ministerio de Salud, aprobó la medida bajo el argumento de que existe un riesgo sanitario muy alto de que la basura acumulada afecte a la salud de sus habitantes y también al medioambiente.

El documento manifestó que la Municipalidad de Juliaca, perteneciente a la región andina de Puno, no está cumpliendo con su obligación de realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos.

El Minsa encargó al gobierno regional de Puno y a la Municipalidad Provincial de San Román, recoger la basura acumulada en puntos no autorizados.

