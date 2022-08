Viruela del mono en Perú: se registra más de 670 casos confirmados en todo el país

Minsa detectó primer caso sospechoso de la viruela del mono

El Ministerio de Salud actualizó los casos de viruela del mono que se registraron en el Perú hasta el último viernes 12 de agosto en horas de la noche. Según informó la entidad, el caso de a fectados por esta enfermedad ascendió a 676.

A través de sus redes sociales, el Minsa dio a conocer que hay 23 nuevos pacientes con la viruela del mono a nivel nacional en las últimas 24 horas.

Hasta el momento los infectados corresponden a Lima Metropolitana (568), Lima Provincias (5), Callao (45), Ica (3), La Libertad (32), Áncash (2), Arequipa (5), Ucayali (1), Tacna (1), Loreto (3), Piura (2), Cusco (3), Cajamarca (2), Junín (2), Huánuco (1) y Lambayeque (1).

La entidad de salud también anunció que todos los pacientes infectados vienen recibiendo asistencia médica. Asimismo, hay 260 personas que han superado la viruela del mono.

“El Ministerio de Salud informa que 260 personas han sido dadas de alta por Viruela Del Mono y se han detectado 23 casos nuevos y todos vienen recibiendo asistencia médica. Se viene realizando seguimiento a sus contactos. Ya suman 676 los contagiados desde que ingresó al Perú”, se lee en la publicación de la entidad en Twitter.

De este modo, el Ministerio de Salud insta a la población a que, si presenta una erupción o lesión en la piel, llame de inmediato a la Línea 113, opción 6, o que acuda al establecimiento de salud más cercano a su domicilio para que le puedan hacer los estudios correspondientes.

Vacunas contra viruela del mono

El pasado miércoles, el Ministerio de Salud dio a conocer que el Perú realizará la compra de las vacunas contra la viruela del mono junto con otros Estados que son miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De esta manera, se espera que la adquisición y distribución de éstas se realice “de manera equitativa entre los países”.

En esa misma línea, el Ejecutivo “ha saludado que esta se realice a través del Fondo Rotatorio como mecanismo más adecuado para asegurar un acceso igualitario y solidario de las vacunas contra la viruela símica”, indica el sector mediante un comunicado.

La entidad señaló que esta compra tomará en cuenta los aspectos técnicos, regulatorios, programáticos, jurídicos y éticos, así como la disponibilidad ante la escasez de la vacuna. Por otro lado, el Perú participa “con especial interés” en el avance de las negociaciones de la institución sanitaria con el único laboratorio en el mundo que las produce, ubicado en Dinamarca, señaló la cartera de Jorge López.

“El Fondo Rotatorio permitirá, en un solo proceso y momento, adquirir las vacunas para los países solicitantes de América del Sur”, informaron.

Alarma por incremento de casos de Viruela del mono en el Perú

Sugerencias de protocolos

Por otro lado, el doctor Elmer Huerta precisó que el Minsa necesita aplicar un protocolo más estricto para asegurarse que los pacientes cumplan sus tres semanas de aislamiento, dado que la enfermedad es contagiosa hasta que la persona se cura completamente de las lesiones ocasionadas por dicho virus.

“Yo creo que el protocolo debería contemplar que hay personas que no tiene donde quedarse aisladas o por su mismo trabajo no puedan estar en un solo lugar. Alguien las debe ayudar y es el Estado Peruano, sino vamos a caer en el mismo error que se cometió a inicios de la pandemia del Covid-19: se declaró la cuarentena obligatoria y a las dos semanas las personas necesitaban salir a trabajar para comer. Esto no puede ser igual, deberían habilitar espacios de aislamiento como lo fue la Villa Panamericana”, dijo.

