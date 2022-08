Ricardo Morán apeló sentencia del Poder Judicial que le impide registrar a sus hijos como peruanos

Ricardo Morán sigue luchando para que sus hijos sean registrados como ciudadanos peruanos. (Latina TV)

No dará su brazo a torcer. El productor y exjurado de Yo Soy, Ricardo Morán, informó mediante sus redes sociales que apeló la sentencia del Poder Judicial, la cual le niega la inscripción de sus dos hijos, quienes nacieron el 26 de abril de 2019 en Estados Unidos, como ciudadanos peruanos.

Como se recuerda, el 20 de julio de este año, el juez Juan Fidel Torres Tasso emitió una sentencia en contra del recurso de amparo que presentó Ricardo contra el Reniec, entidad que ha rechazado la solicitud de inscripción de sus mellizos porque no tienen una madre inscrita.

“Es una sentencia inconstitucional porque viola el principio de jerarquía constitucional del artículo 51 de la Constitución, que indica que a cualquier hijo o hija de peruano viola la Constitución. El juez está anteponiendo el Código Civil por encima de la Constitución (...) Esto desprotege y le quita derechos a mis hijos”, comentó bastante indignado al enterarse de la noticia.

Ahora bien, Morán usó sus redes sociales para anunciar que apelará la medida dispuesta por el Poder Judicial. “Familia apelando al Poder Judicial, pero somos puro amor”, escribió en sus plataformas junto a una fotografía de Emiliano y Catalina, sus hijos.

Ricardo Morán informa que apeló sentencia del PJ. (Instagram)

Vacío legal en el Reniec

Sucede que los mellizos, de ahora tres años de edad, nacieron a través de una fecundación in vitro con óvulos donados por una mujer anónima y una gestante subrogada (vientre de alquiler) . Debido a este singular caso, la entidad argumenta que no es posible registrar a los niños, ni otorgarles un DNI.

De acuerdo con nuestro Código Civil, no puede existir una partida de nacimiento donde solo se registre al padre, ya que solo se tiene en consideración a la madre biológica de los menores.

“Desde que en 1984 se dio la Ley N° 28720, una madre soltera puede registrar a su hijo con los propios apellidos o con los del supuesto padre”, se lee en la página de Reniec. Sin embargo, no se dice nada sobre los padres solteros.

Ricardo Morán responde a detractores. (Foto: Instagram)

“Yo no adopté a nadie”

Ricardo Morán se ha caracterizado por ser un activo usuario en redes sociales, donde informa a sus seguidores sobre su lucha legal para inscribir a sus hijos como peruanos. Sin embargo, también ha recibido una lluvia de críticas por parte de sus detractores, quienes lo acusan de haber adoptado a niños de otro país.

“Hay gente que me acusa en redes el por qué me dejaron adoptar. Son mis hijos, yo no adopté a nadie, genéticamente son mis hijos (…) Nosotros estamos peleando porque la Constitución se respete. La Constitución dice que a todo hijo de peruano nacido en cualquier parte del mundo le corresponde su inscripción”, indicó el conductor de TV.

Ricardo Morán junto a sus hijos, Emiliano y Catalina. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO: