Los episodios polémicos de María del Carmen Alva en el Congreso

María del Carmen Alva discute y jalonea a Isabel Cortez en el Pleno del Congreso | Canal N

La agresión condenable de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) contra su colega Isabel Cortez (Cambio Democrático) fue la imagen del día de este jueves en la sesión del Pleno del Parlamento. La primera tomó del brazo a la segunda y la jaló en medio de un acalorado intercambio de palabras.

Esta violenta reacción de Alva contra Cortez fue rechazada por varios congresistas de distintas tiendas políticas. Incluso, por miembros del partido de la lampa. Por ello, se ha presentado una denuncia formal contra la ex titular del Parlamento ante la Comisión de Ética con el fin de que reciba una sanción a pesar de que se disculpó por su actitud en redes sociales y la sede del legislativo.

Sin embargo, la reacción de María del Carmen Alva no resulta una casualidad. En el último año, la parlamentaria de Acción Popular fue protagonista de hechos polémicos.

Desaire a Francisco Sagasti

El 28 de julio del año pasado, Francisco Sagasti se dirigió al Congreso de la República para entregar la banda presidencial, la cual se le iba ser entregada al actual mandatario Pedro Castillo. Sin embargo, fue impedido de lograr su objetivo por orden de María del Carmen Alva.

Sagasti llegó hasta la puerta del Congreso, devolvió la banda y se marchó. Esto generó críticas de varios políticos que entendieron la reacción de la parlamentaria de Acción Popular como una venganza puesto que el expresidente reemplazó en el cargo a Manuel Merino, quien renunció al Poder Ejecutivo tras las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Francisco Sagasti entrega la banda presidencial en la puerta del Congreso.

Alva se defendió de las críticas y sostuvo que fue una falla de protocolo.

Discusión con alcaldesa de Ocoña

María del Carmen Alva volvería a protagonizar otro lamentable episodio cuando tuvo un altercado con con la alcaldesa de Ocoña (Camaná, Arequipa), Marilú Gonzales, durante un encuentro con autoridades ediles en el Congreso.

Todo se originó cuando la integrante de la bancada de Acción Popular interrumpió la intervención de la burgomaestre, quien cuestionaba que no se aprobaba un proyecto de ley.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí, en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Está es una conversación entre congresistas, alcaldes. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar” , dijo la acciopopulista.

María del Carmen Alva responde sobre el incidente con alcaldesa de Ocoña.

Y añadió: “Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”.

Ataque a la prensa

De otro lado, María del Carmen Alva tampoco ha tenido buena relación con los medios de comunicación. Incluso, una vez acusó a los periodistas que protestaban para exigir que se les permita el acceso al hemiciclo.

La expresidenta del Congreso terminó encarando a los periodistas de manera ofuscada y les gritó que estaban informando “mal”. “Yo he anunciado que se está acondicionando una sala. Va a haber una junta de portavoces sobre este tema. He recibido muchas opiniones sobre esto, así que vamos a hacer una junta de portavoces. No informen mal”, dijo

María del Carmen Alva se molestó con la prensa que protestaba en los exteriores del Congreso

Condecoración a Manuel Merino

El pasado 21 de julio se realizó una ceremonia en el Congreso de la República a cargo de María del Carmen Alva. El evento se realizó en los Salones de la Presidencia del Palacio Legislativo para el evento “Condecoración a Personalidades”. Además de Alva, estuvieron presentes los congresistas Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

En la invitación se puede ver a ocho personajes de diversos ámbitos. Ellos recibirán la Medalla de Honor del Congreso. Llamó la atención que entre los homenajeados están los expresidentes del Parlamento, Manuel Merino, Pedro Olaechea y Luis Galarreta. Recordemos que Merino pertenece a Acción Popular, el mismo partido que Alva.

Cuando recibió la condecoración, Merino agradeció a Dios por la oportunidad, pero también lanzó una advertencia a los congresistas. “Hay gente interesada en debilitar el Congreso, quieren debilitarlo. Hay gente pagada”, manifestó el excongresista.

Manuel Merino fue condecorado con la medalla de honor del Congreso. VIDEO: Latina

Días atrás, con 22 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión Permanente ratificó el informe final para archivar acusación contra el expresidente de la República, Manuel Merino; el extitular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz; y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Brian Pintado e Inti Sotelo por las marchas de noviembre de 2020.

Además de los congresistas de derecha como Alejandro Cavero -que presentó el informe- o Martha Moyano, así como legisladores de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú también votaron a favor los parlamentarios de Perú Libre, Waldemar Cerrón y Guido Bellido.

SEGUIR LEYENDO