Valery Revello se ríe de Tepha Loza por su corto romance con Sergio Peña: “Se creía su señora”

Valery Revello se ríe de Tepha Loza por su corto romance con Sergio Peña. (Willax TV)

Sergio Peña confirmó el fin de su relación con Tepha Loza y los medios de comunicación quisieron saber lo que pensaba la expareja del futbolista, Valery Revello. Por ello, las cámaras de Amor y Fuego fueron a buscar a la modelo a la salida de una tienda de ropa para preguntarle al respecto.

Como se recuerda, desde que el pelotero y Revello terminaron su matrimonio, en varias oportunidades se ha tomado como indirecta algunas frases que la influencer ha compartido en sus redes sociales cuando se le ha vinculado al seleccionado peruano con otra mujer.

Este miércoles 10 de agosto, el magazine de Willax TV difundió un informe donde se escucha a Valery Revello opinando sobre Tepha Loza. Según las imágenes, la reportera comienza consultándole: “¿Qué opinas de Tepha Loza? Se creía la señora y en una le dijeron chau”.

Ante ello, la expareja del deportista prefirió guardar silencio hasta que se subió a un taxi, donde aprovechó para lanzar un comentario. “Se creía su señora”, respondió entre risas.

Por su lado, Rodrigo González resaltó el hecho. “Ella gritó, se bajó la mascarilla y de adentro (...) Con la puerta cerrada, pero se bajó la mascarilla para que la escuchen. Valery tú también (te creías la señora de Sergio Peña)”.

Valery Revello no dejó de decir lo que piensa sobre el fin del romance entre Sergio Peña y Tepha Loza. (Instagram)

Sin embargo, a los minutos de que Amor y Fuego transmita sus declaraciones, no dudó en pronunciarse en las historias de su cuenta oficial de Instagram para negar que se haya burlado de la exintegrante de Esto es Guerra.

“De verdad que increíble como narran algo que no pasó y ponen letras amarillas como si yo hubiese dicho eso cuando fue la reportera quien lo dijo como 3 veces. Jamás me referiría de alguien así. En fin, me dan risa. Dejen de usarme de relleno porfa, me siento utilizada, yo no soy la famosa”, escribió.

Cabe mencionar que, hasta el momento ni Sergio Peña ni Tepha Loza han contado los motivos de su ruptura, pero se dejó entrever que estaría vinculado a una mudanza, pues el futbolista habría querido que la chica reality viva con él en Suecia.

Foto: Instagram

Sergio Peña confirmó su soltería

Amor y Fuego comenzó los rumores de un posible romance entre Sergio Peña y una guapa modelo Melissa Casafranca, pero a los pocos minutos rompió su silencio y utilizó sus redes sociales para dejar en claro que la joven mujer en solo su amiga.

“Quiero aclarar noticias falsas que ponen sobre mi en un programa de televisión peruana. Lamentablemente suelen engañar a las personas con noticias falsas y en mi caso desmentiré. Melissa Casafranca es mi amiga la cual tiene pareja y lo conozco”, escribió en las primeras líneas de su texto.

Asimismo, terminó con las sospechas de su ruptura con Tepha Loza. Como se recuerda, desde que los dos se dejaron de seguir en sus respectivas cuentas de redes y se enviaban algunas indirectas, muchos fanáticos llegaron a la conclusión de que terminaron. Ninguno de los dos se había pronunciado, pero fue el pelotero quien anunció que estaba soltero.

“Soy soltero, pero eso no quiere decir que no pueda tener amigas. creo que es momento de parar de inventar tantas cosas y vincularme con tantas personas. Cuando tuve una relación, siempre lo demostré ante la gente, no tendría por qué ocultar una relación”, agregó.

Sergio Peña confirma soltería. (Instagram)

