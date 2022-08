Hernán Barcos habló de la actualidad de Alianza Lima y analizó la problemática del fútbol peruano

El delantero argentino ahondó en la actualidad de los 'blanquiazules' y la problemática del balompié en el Perú. (AMA Perú)

Hernán Barcos es uno de los mejores jugadores que tiene Alianza Lima. Su aporte desde que llegó el 2021 ha sido fundamental, no solo para que el equipo haya podido alzarse con el título nacional, sino que también ha marcado una diferencia por su capacidad goleadora y experiencia para el juego de su equipo. En ese sentido, el delantero habló sobre la actualidad de los ‘íntimos’ y de un tema muy comentado como es la problemática en el fútbol peruano.

Es importante mencionar que el conjunto ‘blanquiazul’ no ha jugado el último fin de semana y tampoco lo hará en el entrante. Esto debido a que su partido con Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura quedó postergado porque el ‘Dominó’ viene afrontando su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Inter de Porto Alegre, por lo que necesita un descanso prudente, de acuerdo con lo especificado en las bases del campeonato. Además, la próxima jornada le tocará descansar.

“La para la utilizamos para trabajar. Hay cosas por mejorar y a todo hay que tratar de sacarle lo positivo. Nos viene bien para ponernos físicamente en óptimas condiciones, recuperar a los que no estaban al 100%. Ha sido importante para aprovechar estas semanas que tenemos para volver al próximo partido de la mejor manera”, comentó el atacante en una entrevista para la organización AMA Perú.

Los jugadores de Alianza Lima vienen entrenando en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos. (Alianza Lima)

Inconvenientes en el fútbol peruano

Al ser una entidad que vela por los más necesitados mediante la elaboración de proyectos de infraestructura. Precisamente, de este asunto fue consultado por el entrevistador, que lo oriento al desarrollo del balompié en territorio nacional. La respuesta del ‘Pirata’ dejó entrever que los inconvenientes también involucran al elenco ‘victoriano’.

“Hay un déficit en infraestructura. Uno lo vive en Alianza Lima, que día a día está tratando de conseguir lo que precisa. En los estadios, uno lo sufre en condición de visitante. No son lo ideal para una Primera División si es que se quiere crecer”, dijo, haciendo referencia a la ausencia de un campo de entrenamiento fijo de la entidad ‘blanquiazul’.

Sin embargo, dejó en claro que ha visto una evolución y citó al extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, por intentar involucrarse en dicho aspecto. “Hay muchas cosas para mejorar, pero creo que el fútbol peruano está creciendo de a pocos y con los años todo va a ser mejor. El empuje y la ayuda que dio Gareca fue fundamental y muestra lo que realmente pasa”, aseguró.

Ahora, el hecho de pertenecer a uno de los clubes más grandes del país, le ha dado la oportunidad de ver sus canteras y los jugadores que sacan. En este caso, resaltó que ha visto mucho potencial, aunque especificó un apartado en donde deben poner mucho énfasis: la superación.

“Talento sobra. Hay mucha calidad y cantidad de jugadores muy buenos. Después, hay cosas por mejorar como el tema de la ambición, el querer progresar y superarse. Son cosas que uno las tiene incorporadas desde niño por nuestra cultura. Aquí no la tienen tan presente. Eso es algo que no solo los deportistas deben tener, sino cualquiera en la vida. No conformarse con lo que uno tiene porque si no queda ahí”, declaró.

Y es que el futbolista peruano es conocido por su exquisita técnica, aunque le falta desarrollar el tema físico, pero sobre todo, el psicológico. Esto se puede comprobar con la escasez de jugadores en la élite mundial. Específicamente en Europa, son pocos los que militan en las cinco grandes ligas. Los últimos que perduraron fueron Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, al igual que Paolo Guerrero. De ahí, hay un problema en el trabajo formativo en una tarea que compete a los propios clubes y a la FPF.

Claudio Pizarro cuando salió campeón de la Champions League con el Bayern Múnich el 2013. (EFE)

